Trabzonspor - Medipol Başakşehir: 0-2

Tolga SAĞLAM / TRABZON (DHA)STAT: Medical Park

HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Mustafa Sönmez, Osman Gökhan Bilir

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır Pereira, Edgar Le, Vitor Hugo, Marlon, Kamil Ahmet Çörekçi, Safa Kınalı (Dk. 60 Djaniny), Baker, Abdülkadir Ömür (Dk. 84 Ahmet Canbaz), Diabate (Dk. 78 Bilal Başacıkoğlu), Afobe (Dk. 84 Yusuf Sarı)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert Günok Caiçara, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Mehmet Topal, Rafael (Dk. 61 Mahmut Tekdemir), Visca (Dk. 87 Aleksic), İrfan Can Kahveci (Dk. 75 Berkay Özcan), Deniz Türüç (Dk. 87 Gulbrandsen), Demba Ba (Dk. 75 Crivelli)

GOLLER: Dk. 32 İrfan Can Kahveci, Dk. 54 Visca (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Safa Kınalı (Trabzonspor) Bolingoli (Medipol Başakşehir)Süper Lig'in 5'inci haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Trabzonspor 5 puanda kalırken, bu sezon ilk galibiyetini alan Medipol Başakşehir ise puanını 4´e yükseltti.7´nci dakikada Baker´in ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Mert son anda kornere çeldi.

10´uncu dakikada Abdülkadir Ömür´ün penaltı noktası üzerine ortasına iyi yükselen Vitor Hugo´nun kafa vuruşunda Mert topu kontrol etti.

15´inci dakikada Rafael´in ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği top üstten auta gitti.

16´ncı dakikada Visca´nın ceza sahası sağ çaprazından şutunda Uğurcan topu yumrukladı, Demba Ba önünde kalan meşin yuvarlağı tekrar kaleye gönderdi ancak Uğurcan bu kez topu kontrol etmeyi başardı.

30´uncu dakikada Marlon´un soldan ortasında Afobe penaltı noktası üzerinden kafayla topu Safa´ya indirdi, onun ceza sahası sol çaprazından bekletmeden kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı Mert son anda kornere çeldi.

32´nci dakikada İrfan Can orta sahadan kaptığı topla ceza sahası yayının üzerine kadar ilerleyip şutunu çekti, savunmadan dönen top tekrar önünde kaldı ve tekrar vuruşunda meşin yuvarlak Uğurcan´ın solundan ağlara gitti: 0-1.

45´inci dakikada Baker´in ceza sahası yayının gerisinden kaleye gönderdiği sert şutu Mert yumruklayarak uzaklaştırdı.

54´üncü dakikada Deniz´in ceza sahası sağ çaprazına pasında Visca topu kontrol ettikten sonra vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

76´ncı dakikada Deniz Türüç'ün sağdan kullandığı köşe vuruşunda, altı pas içinde Epuureanu'nun vuruşunda kaleci Uğurcan, topu kornere gönderdi.

Karşılaşma 2-0 Medipol Başakşehir´in sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2020-10-17



