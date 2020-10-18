Haçka Yaylası'nda sonbahar güzelliği



İnan KALYONCU/DÜZKÖY (Trabzon), (DHA) TRABZON´un Düzköy ilçesi Haçka Yaylası´nda sonbaharla birlikte ağaçlardaki yeşilin yerini sarı, kahverengi ve kızıl tonlar alırken, görsel güzellik oluştu.

Düzköy'deki 1800 rakımlı Haçka Yaylası'nda sonbaharla renk değiştiren bitki örtüsü ve çevredeki ağaçların yapraklarının sararıp, kızıla bürünmesi ile ziyaretçiler için güzel manzara ortaya çıkıyor. Yayla, hafta sonu ziyaretçilerinin yanı sıra foto safari yapanların da ilgi odağı oluyor. Fotoğraf tutkunları, ellerindeki makinelerle manzarayı fotoğraflıyor. Yazın yeşil, sonbaharda sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen ağaçların yer aldığı doğada görsel güzellik oluşuyor. Hayvancılık yapanların henüz yaylayı terk etmemesiyle büyükbaş ve küçükbaşların mera alanlardaki rengarenk bitki örtüsü arasında otlaması, manzaraya ayrı güzellik katıyor. Pek çok ziyaretçi, huzur bulduklarını söylediği yaylada çektikleri fotoğrafları, sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Düzköy İnan KALYONCU

2020-10-18 10:11:27



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