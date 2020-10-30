Büyükşehir’den ‘Acil Durum Tatbikatı’

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde meydana gelebilecek olası yangınlara hazırlıklı olunması için ‘Acil Durum Tatbikatı’ gerçekleştirdi. Tatbikat, gerçeği aratmayan görüntülere sahne oldu.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Vakfıkebir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen ‘Acil Durum Tatbikatı’ sirenlerin çalmasıyla başladı daha sonra Vakfıkebir Belediyesi Araç Bakım ve Onarım Sahası içerisindeki binaya, acil durum sonrası suni duman ve alevler yansıtıldı. Binada kalanlara Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından müdahale edildi.

Tatbikat sonrası Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tatbikatların tüm ilçelerde düzenli olarak devam edeceği belirtilerek “Büyükşehir Belediyesi olarak, ilçelerimizde meydana gelebilecek olası büyük bir yangında itfaiye grup amirliklerince müdahalenin etkin, doğru ve koordineli bir şekilde yapılabilmesini sağlamak maksadıyla tatbikatlara önem veriyoruz. İlkini Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nde yaptığımız gerçeği aratmayan tatbikatlarımıza, Vakfıkebir ilçemizde devam edildi. Senaryo gereği; olası bir fabrika yangınında içeride kalan vatandaşların tahliyesi ve bu tahliyeyi yapabilmek için sıkışan kapının kesici ayırıcı kullanılarak açılması, içerideki yangının söndürülmesi ve müdahale sırasında yaralanan bir itfaiyecinin tahliyesi, dışarıdaki akaryakıt tankerine sıçrayan yangının köpük işlenerek ve fikrasyon kurularak söndürülmesi ile çatıdaki vatandaşların merdiven ile kurtarılması gibi aynı anda birçok zor ve kompleks müdahale, ekiplerimiz tarafından başarı ile icra edildi. Tatbikata, Vakfıkebir, Beşikdüzü ve Akçaabat itfaiye grup amirliklerince 4 araç ve 17 personel katılırken, TİSKİ'den de su tankeri takviyesi alınmıştır. İtfaiye Dairesi Başkanlığımızın daha iyi seviyeye gelmesi adına, tatbikatlarımız tüm ilçelerimizde düzenli olarak devam edecektir” denildi.

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