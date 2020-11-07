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Çocukluk hayali olan lüks yatı yapmayı başardı Hayalindeki yatı yapmak için özel bir banka ve fabrikadaki işinden istifa eden Oğuz Sevinç, ortağı ile birlikte küçük bir balıkçı hangarında 12 metrelik lüks yatı 1 yılda imal etti Yurt dışından çok daha ucuza mal ettiği lüks yatın ardından yeni yatlar yapmak için harekete geçti

İHA

Çocukluk hayali olan lüks yatı yapmayı başardı Hayalindeki yatı yapmak için özel bir banka ve fabrikadaki işinden istifa eden Oğuz Sevinç, ortağı ile birlikte küçük bir balıkçı hangarında 12 metrelik lüks yatı 1 yılda imal etti Yurt dışından çok daha ucuza mal ettiği lüks yatın ardından yeni yatlar yapmak için harekete geçti

Trabzon’da hayallerinin peşinden koşan genç bir girişimci çocukluk hayali olan lüks yatı Akçaabat ilçesinde küçük bir balıkçı hangarında 1 yılda yapmayı başardı.
Akçakale Limanı içinde yaklaşık 1 yılda kısıtlı imkanlarla 12 metrelik hangarda ortağı ile birlikte 12 metre boyunda milyonluk lüks yat imal eden Trabzonlu Oğuz Sevinç, yurt dışından çok daha ucuza mal ettiği lüks yatın ardından yeni yatlar yapmak için harekete geçti.
Çocukluğundan beri en büyük hayalinin lüks yat yapmak olduğunu belirten Sevinç, “Bu çocukluktan beri gelen bir sevda. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunum. Yaptığım işle bitirdiğim üniversitenin pek bir alakası yok. Bankacılık yaptım, çeşitli fabrikalarda da çalıştım ancak bu çocukluktan gönlüme işlemiş olan bu sevda baskın çıktı. En son çalıştığım özel bir bankadan da istifa ettim. Akçakale balıkçı limanında böyle bir hangar kurduk. Daha sonra ortağım Mustafa beyle tanıştım, ortaklığımız gelişti. Yeni bir firma da kurduk. O firmamızla böyle bir yatı çıkarmak nasip oldu bize” diye konuştu.

"12 metrelik hangarda 12 metrelik tekne yaptık"
Oğuz Sevinç, kısıtlı imkanlarla 12 metrelik hangarda 12 metre uzunluğunda lüks yatı imal ettiklerini ifade ederek “Yaklaşık 5 yıldır profesyonel anlamda tekne imalatı yapıyorum. Teknemiz boyutları itibariyle Trabzon’da üretilen en büyük fiberglas tekne ünvanına sahip. Bu zamana kadar bizim bildiğimiz kadarıyla Trabzon ve çevresinde böyle büyük, böyle donanımlı, böyle konforlu bu kadar lüks yapımı bir yat olmadı. Bunu yapmak ortağımla bana nasip oldu. Bunun için çok mutlu ve gururluyuz. Hangarımızın boyu kadar yat ürettik. Hangarımız 100 metre kare, boyu da 12 metre. Teknenin boyu 12 metre olmasının sebebi hangarımızın kısıtlılığından dolayı. Teknemizi daha da büyük yapabilirdik ancak eldeki imkanlar bu kadar. Bizden başka böyle büyük fiberglastan yapılan yat yok. Ahşap tekne olarak Sürmene Çam Burnu’nda yapıyorlar. Fiberglas olarak sanıyorum Karadeniz’de bu tekne tekdir” dedi.

"Yurt dışından daha ucuza üretip satabiliriz"
Böyle bir yat imalatının yurt dışında çok daha pahalı fiyata üretileceğine dikkat çeken Sevinç, “Yurt dışından talepler oldu. Üretimimiz kısıtlı olduğundan dolayı onlara pek dönüş yapamadık. Daha çok İstanbul’a, İzmir’e, Çeşme, Aydın’a imalat yapıyoruz. O tarafta muhtelif teknelerimiz var. Malzemenin kalitesine ve kullanılan markalara baktığımızda; bizim kullandığımız markalarla yurt dışındaki teknelerde kullanılan markalarla aynı. Sadece işçiliğimiz yerli. Onda da işçilik maliyetleri burada daha çok düşük olduğundan dolayı fiyatlarda anormal bir farklılık var. Yani yurt dışı tekneler bize göre çok daha pahalı. Böyle bir tekne yaklaşık olarak 1 milyon, 1 milyon 200 bin Euro civarında. Yurt dışı firmaların sattığı fiyatlar, bizde rakamlar müşterinin talebine göre değişiyor onlardan bayağı bir düşük. Yaklaşık 400500 bin Euro civarında daha düşük, daha uygun” şeklinde konuştu.
İş ortağı Mustafa Sarı da 5 yıl boyunca fuarlara katıldıklarını ve Arge çalışması yürüttüklerini kaydederek "Bu çalışmaların sonunda geldiğimiz noktada firmamızı kurarak üretime başladık. Sanat okulu mobilya dekorasyon mezunu olduğum için ortağımda çok yetenekli biri olduğu için iki yetenek bir araya geldi ve güzel bir yat ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.
Devlet yetkililerinin desteğini beklediklerini kaydeden Sarı "Eğer devlet büyüklerimiz bize imkân verirler ve destek olurlarsa biz daha iyilerini şehrimizde Trabzon'da üretebiliriz, 200300 kişiye de istihdam sağlarız" dedi.

"Hayretler içinde kaldım"
Yapılan lüks yatı inceleyen Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise tekneye hayran kaldığını belirtirken böyle girişimcilerin başları üzerinde yeri olduğunu söyledi.
Ustaoğlu, yatı hayretler içerisinde izlediğini belirterek “Arkadaşlarımız beni iki ay önce ziyaret etmişti. Anlattıklarında ben de hayretler içerisinde kalmıştım. Trabzon’da iki girişimci kardeşimiz o süreç içinde beni davet ederek burada yat imalatı yaptıklarını söylemişlerdi. Arkadaşların yaptığı yatı görme, inceleme fırsatımız oldu. Kendilerini tebrik ediyorum. Böyle girişimcilik ruhu, yüksek üretime, istihdama katkı sağlayan her girişimci bizim başımızın üstünde yeri olduğu gibi bunlara da sahip çıkmamız lazım, desteklememiz lazım. Burada tamamen amatör bir ruhla çok profesyonel gerçekten çok estetik üst düzey bir yat imal etmişler. Şimdiden satışını da yaptılar. Bizler de inşallah daha güzel imkânlarla bu üretimi daha sağlıklı bir ortamda yapmaları noktasında çalışma yapacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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