Abdullah Avcı, Trabzonspor'la ilk idmanına çıktı

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Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Süper Lig´in 9´ncu haftasında oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı. 2,5 yıllık sözleşmeye varılan teknik direktör Abdullah Avcı ve yardımcıları da ilk kez takımla antrenmana çıktı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde saat 16.00´da başlayan basına kapalı antrenmanda ısınma çalışmalarının ardından pas çalışmaları ve dar alanda topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi.

Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selçuk BAŞAR

2020-11-11 19:19:47



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