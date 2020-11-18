Araplar Trabzon'da en çok Akçaabat ve Yomra ilçelerinden konut almayı tercih ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araplar Trabzon'da en çok Akçaabat ve Yomra ilçelerinden konut almayı tercih ediyor

İHA

Araplar Trabzon'da en çok Akçaabat ve Yomra ilçelerinden konut almayı tercih ediyor

Trabzon'a son yıllarda Körfez ülkelerinden gelen turistlerin sayısı dikkat çekerken, Arap turistler Trabzon'dan konut almayı da ihmal etmiyor. Araplar, Trabzon'da en çok Akçaabat ve Yomra ilçelerinden konut almayı tercih ediyor.
Doğa ve yayla turizminin yanı sıra Sümela Manastırı, Ayasofya, Atatürk Köşkü gibi çok sayıda tarihi ve turistik değere sahip Trabzon, pandemiye rağmen son yıllarda yabancıların da ilgi odağı haline geldi. Geçmiş yıllarda durgun bir konut piyasasına sahip olan Trabzon, özellikle Körfez ülkelerinden gelen yabancı yatırımcılar için Türkiye’de gayrimenkul satın almak istedikleri bir bölge olarak öne çıkıyor. Son yıllarda Türkiye’nin yanı sıra uluslar arası gayrimenkul piyasasında da görülen Trabzon’da yabancıların 2014 yılından itibaren gayrimenkul yatırımı yapma eğiliminin arttığı gözlendi.
2014 yılında 10., 2015 yılında 8., 2016 yılında 6., 2017 yılında 5., 2018 yılında 7., 2019 yılında ise 8. olan Trabzon, 2020 yılında Ekim ayına kadar ise Türkiye'de Araplar'ın en fazla konut sahibi olduğu ilk 10 şehir arasında yerini aldı.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Ömer Turgut, yatırım tercihinde son yıllarda özellikle Trabzon'un öne çıktığını kaydetti. Turgut “Trabzon başta olmak üzere Rize, Artvin, Ordu ve Giresun şehir merkezlerini ve yaylalarını ziyaret eden Araplar'ın bu bölgeyi tercih etmelerinin en önemli nedenleri, serin, yağmurlu iklim ile doğal güzellikleri ve yeşil teması. Ayrıca konut fiyatlarının İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara gibi illere nazaran daha düşük olması ve Trabzon’da havalimanı olması Araplar'ın bu bölgeyi tercih etmesinin nedenleri arasında yer alıyor" dedi.

Yomra bölgesi tamamen Araplara yönelik ilerliyor
Trabzon'da yabancıya konut satışının büyük bir kısmının Körfez ülkeleri vatandaşlarına yapıldığını belirten Turgut, "Son yıllarda Körfez ülkelerine yapılan satışlar Trabzon’da konut fiyatlarını, restoran ve bağlantılı sektörleri de etkiledi. Arap yatırımcıların Trabzon‘u tercih etmelerindeki öncelikli faktörler iklim ve doğa koşulları. Arapların kendi ülkelerinde yeşil ve maviyi bulamıyor. Konut fiyatlarının İstanbul, Antalya, Ankara ve İzmir gibi şehirlere kıyasla daha uygun olması, ulaşımın rahatlığı ve metropoliten şehir karmaşasının yaşanmamasından kaynaklanıyor. Arapların Trabzon’a gelme tarihleri NisanEkim ayları arasında oluyor. Daha çok bahar ve yaz aylarını tercih ediyorlar. Maksimum 1030 gün kalıyor ve izin sürelerini geçiriyorlar. Genellikle 3+1 daire tipini tercih ediyor, bir siteden birkaç daire satın alıp birleştirme yapabiliyorlar. Ayrıca Arapların Türkiye’de edindikleri konutu sadece yazlık amacıyla 1520 gün kullanmaları da villaya yönelmemelerinin bir başka nedeni. Edindikleri konutları kullanmadıkları dönemde kiraya vermediklerini de görüyoruz. Daha çok Yomra/KaşüstüOrtahisar/Yalıncak bölgesini tercih ediyorlar. Satış ofisleriyle yaptığımız görüşmelerde bu bölgede Araplara yapılan satışların yüksek oranda olduğunu belirledik. Trabzon’un merkez ilçesi olan Ortahisar ve nüfus anlamında yoğun ilçelerin başında gelen Akçaabat bölgelerinde az sayıda konut projesinde Araplara satış yapılıyor. Yomra bölgesinde ise piyasa hemen hemen tamamen Araplara yönelik olarak ilerliyor" şeklinde konuştu.

Kişiye özel hizmet talebi
Arap müşterilerin talepleri arasında yaşam alışkanlıkları doğrultusunda kişiye özel hizmet talebi, minimum 200 m2’lik yaşam alanı ve sakinliğin geldiğini vurgulayan Turgut, “Bunun yanı sıra sosyal alanlarda kapalı havuz, yeşil doğa manzarası talebi üst seviyede. Ayrıca detay bir talep olarak WC kullanımında fıskiye tipi ve prizde İngiliz tipi dikkat çekiyor. Yeni yapılan site yapılaşmalarında Araplara satışlar Türk müşterileri de kısmi olarak etkiliyor. Ortahisar/YalıncakYomra/Kaşüstü bölgesinde daha çok Araplara satışlar yoğun. Bu nedenle Türk müşterilerin bu bölgeyi tercih etmediklerini, Arap yaşamı ve kültürüne uzak olan kesimin Akçaabat/YıldızlıAkçaabat/Söğütlü bölgesini tercih ettiğini belirledik. Öte yandan, aynı sitede TürkArap yaşam kültürünün bir arada olduğu projeler de mevcut. Arapların maksimum 1030 gün kalması Türk müşterilerin tercihlerini etkiliyor. Kısa süreli konakladıkları için konut alımını aynı siteden yapabiliyorlar" diye konuştu.

Arap müşteriler tanıdıklarını da getiriyorlar
Arap müşterilerin bir diğer özelliğinin başka Arapları da aynı siteden ev almaya yönlendirmek olduğunu kaydeden Turgut, “Herhangi bir siteden konut alıp memnun kalan bir Arap müşteri, tanıdıklarını da bu siteye yönlendiriyor. Arapların yeşili ve doğayı sevmesi Uzungöl ve Sera Gölü gibi doğal güzellikleri olan bölgeleri de etkiliyor. Yemek yemek, günü geçirmek ve dinlenmek için bu bölgeleri sıklıkla tercih ediyorlar. Trabzon‘da artık genel olarak bir Arap etkisi mevcut. Şehirdeki tabelaların hemen hemen hepsi Arapça. Şehir merkezindeki önemli perakende caddelerindeki vitrinler, restoran menüleri de Arapça. Araplara satış yapmayı hedefleyen satış ofislerinde Arap kökenli ve Arapça konuşan bir çalışan bulunuyor ve tanıtım broşürleri Arapça hazırlanıyor. Arap yatırımcıların Türkiye‘ye yaptıkları yatırımların büyüklüklerine baktığımızda Irak vatandaşlarının daha ufak alanları tercih ettikleri ama Suudi Arabistan'dan gelenlere göre daha büyük alanları satın aldıklarını görüyoruz. Tercihler de milletlere göre farklılık gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ocakta unutulan yemek yandı, ev sahibi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Ocakta unutulan yemek yandı, ev sahibi dumandan ...
Markette `vertigo krizi´ geçiren kasiyeri son anda tuttu
YEREL HABERLER Markette `vertigo krizi´ geçiren kasiyeri son anda ...
Uzungöl’ün eski haline dönüştürülmesi için çalışmalar başlıyor
YEREL HABERLER Uzungöl’ün eski haline dönüştürülmesi için çalışmalar ...
Abdullah Avcı´nın önceliği takım savunması ve bütünlüğü
YEREL HABERLER Abdullah Avcı´nın önceliği takım savunması ve ...
GES´le ilçeye enerji, belediyeye gelir sağlanacak
YEREL HABERLER GES´le ilçeye enerji, belediyeye gelir sağlanacak
Abdullah Avcı: "Karadeniz'in dalgalı denizini seçtim"
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: "Karadeniz'in dalgalı denizini seçtim"
Abdullah Avcı: Ben de Trabzonspor taraftarı gibi sabırsızım
YEREL HABERLER Abdullah Avcı: Ben de Trabzonspor taraftarı gibi ...
Tadilat çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak
YEREL HABERLER Tadilat çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak
Yaklaşık 140 yıllık medreseye restorasyon çalışması
YEREL HABERLER Yaklaşık 140 yıllık medreseye restorasyon çalışması
Trabzonspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, BB Erzurumspor maçı hazırlıklarını ...
Trabzonspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Trabzonspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Ayhan Taflan; “ Her önüne gelen, vasıfsız insanlar emlakçılık yapamayacak. Tüketiciye, mesleğine ve meslektaşına saygı duymayanın artık aramızda yeri yok”
YEREL HABERLER Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Esnaf Sanatkarlar ...
Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Arif Aksoy: “Covid-19’a karşı zafer çok yakın, lütfen tedbirimizi elden bırakmayalım”
YEREL HABERLER Avrasya Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek ...
Trabzon'da 50 ton hamsiye el konuldu Belirlenen limitlerin altında avlanan 50 ton hamsiye el konulurken, 11 kişiye de 35 bin 500 TL para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Trabzon'da 50 ton hamsiye el konuldu Belirlenen ...
Trabzon’da tedbirlerine uymayan 123 kişiye 227 bin 700 TL para cezası uygulandı
YEREL HABERLER Trabzon’da tedbirlerine uymayan 123 kişiye 227 bin ...
Ahmet Ağaoğlu: “Şampiyonluk, hiçbir başarının yerini tutmamaktadır” Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: “Bir olacağız, beraber olacağız ve daha güçlü şekilde geleceğe yürüyeceğiz”
YEREL HABERLER Ahmet Ağaoğlu: “Şampiyonluk, hiçbir başarının yerini ...
Trabzon Yelken İl Birinciliği müsabakaları heyecanlı yarışlara sahne oldu
YEREL HABERLER Trabzon Yelken İl Birinciliği müsabakaları heyecanlı ...
Trabzonspor'da yıl sonu hedefi! Avcı, 2020'yi seri galibiyetlerle kapatmak istiyor
YEREL HABERLER Trabzonspor'da yıl sonu hedefi! Avcı, 2020'yi seri ...
Böyle giderse Moritanya’nın yolunu tutacaklar Balık av sezonundan şu ana kadar umduğunu bulamayan tekneler umutlarını Moritanya'da arayacak Son 20 yılın en verimsiz av sezonunu geçirdiklerini belirten balıkçılar şuana kadar olan gidişin iyi olmadığını belirterek Moritanya’ya bu yıl erken gitmeyi planlıyor
YEREL HABERLER Böyle giderse Moritanya’nın yolunu tutacaklar Balık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X