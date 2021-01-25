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Bahçesine giren komşusunun köpeğini sopayla vurarak öldürdü

DHA

Bahçesine giren komşusunun köpeğini sopayla vurarak öldürdü


Selay SAYKAL-Selçuk BASAR/TRABZON, (DHA) TRABZON´un Vakfıkebir ilçesinde Arif Sevinç (55), bahçesine giren komşusunun 'Tony' adlı köpeğine sopayla vurarak ölümüne neden oldu.  Köpeğin sahibi Ömercan Karkaç, saldırgan hakkında şikayetçi olurken Sevinç, "Tavuklarımı kurtarmak istedim" diye kendini savundu.
Vakfıkebir ilçesi Büyükliman Mahallesi´nde Ömercan Karkaç´ın 'Tony' isimli köpeği iddiaya göre Arif Sevinç'in tavuklarının bulunduğu bahçesine girdi. Sevinç, bu sırada köpeğe sopayla saldırdı. Köpeği döven saldırgana mahalle sakinleri de tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan köpek, veterinere götürülerek tedavi altına alındı. Ancak kanlar içerisinde kalan ve yürümekte zorluk çeken köpek, kurtarılamadı. Köpeğin sahibi Ömercan Karkaç, saldırgan hakkında şikayetçi oldu.  
'ÇOK SAYIDA DARBE VARDI'
Veteriner Hakan Oruç, köpeğin kafasına çok sayıda darbe aldığını belirterek, "Sopayla vurduklarını söylüyorlar. Baş bölgesinde yaygın bir ödem söz konusu. Ödemler nedeniyle kafatasında kırık veya çatlak olup olmadığı net anlaşılamıyor. Ağzındaki kan darbelerden kaynaklı oluşmuş. Diş ve diş etlerinde darbeye bağlı zedelenmeler vardı" dedi.
KENDİNİ SAVUNDU
Köpeği bahçesine girdiği için dövdüğü söyleyen Arif Sevinç, "Tavuklarımı kurtarmak istedim. Köpeği ben çözmedim. Sahibi çözüp bırakıyor. Köpeğini idare edeceksin, kendi kendine bakacaksın. Benim bahçeme geçemez" diye konuştu.
DHA-Güvenlik Türkiye-Trabzon / Vakfıkebir Selay SAYKAL-Selçuk BAŞAR
2021-01-25 11:18:14

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