Güneşli ve sıcak havayı fırsat bilen Trabzonlular sahillere akın etti Söğütlü Plajı’na sandalyelerini ve masalarını atıp kumsalda gönüllerince güneşli havanın tadını çıkardılar

Trabzon’da son dönemde mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve yaklaşık 20 dereceyi bulan hava sıcaklığını fırsat bilen vatandaşlar sahillere akın etti.

Akçaabat ilçesi Söğütlü Plajı’ndaki kumsala sandalyelerini ve masalarını atan çevre sakinleri, aileleri ve arkadaşları ile güneşli havanın tadını çıkardılar. Sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeye çalışan gençler ve aileler Ocak ayında bu havanın çok görülen bir durum olmadığını belirterek bunun keyfini sürdüklerini söylediler.

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