Trabzonspor’da sevindirici gelişme

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Trabzonspor’da yapılan testlerde pozitif vakaya rastlanmadı.

Bordomavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID19 testleri yapılmış olup, pozitif vakaya rastlanmamıştır."

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