Trabzonspor'da seri bitti

Trabzonspor'da 7 maçlık galibiyet serisi ve 10 maçlık yenilmezlik seri Fenerbahçe mağlubiyetiyle son buldu.

Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe'ye 10 mağlup olan Trabzonspor'da seri sona erdi. Bordomavililer 7 maçlık galibiyet serisi ve 10 maçlık yenilmezlik serisini ezeli rakibi karşısında bitirdi. Karadeniz ekibi, sarılacivertlilerle yaptığı maç öncesi oynadığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde etmişti. Son 7 maçını ise kazanarak ilerleyen bordomavililer sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 10 mağlup olmasıyla galibiyet serisini noktalamasıyla 65 günlük yenilmezlik serisini de ezeli rakibi karşısında sonlandırdı.



Galatasaray maçı sonrası başladı, Fenerbahçe ile bitirdi

Trabzonspor, Süper Lig'de elde ettiği 10 maçlık yenilmezlik serisine yine evinde Galatasaray'a 20 mağlup olduğu maçın ardından başlamıştı. Söz konusu süre içinde yoğun takvimde sadece Antayaspor ile 11 berabere kalan bordomavililer, Fenerbahçe maçına kadar olan sürede rakiplerine yenilmemişti. Trabzonspor, Galatasaray maçı sonrası başladığı yenilmezlik serisine Fenerbahçe maçıyla son vermiş oldu.



18 maçta 2 yenilgi

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 18 lig maçında 2 mağlubiyet aldı. Karadeniz ekibi, 13 maçtan galibiyetle ayrılırken 3 maçta da berabere kaldı. Sahasında Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye mağlup olan bordomavililer 2021 yılında da ilk yenilgisi aldı. Karadeniz ekibi en son yenilgisini ise ligde 26 Aralık 2020 tarihinde almıştı.

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