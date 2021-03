Türkiye'nin pandemide yüksek riskli illeri olarak adlandırılan 'Kırmızı' kategoride yer alan Trabzon'da geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana 65 binin üzerinde Korona virüs vakası görüldüğü ve binin üzerinde de vefat yaşandığı belirtildi.

Trabzon için pandeminin bir yılı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, şehirde ilk vakanın geçtiğimiz yıl Mart ayında Of ilçesinde görüldüğünü hatırlatarak "Fransa’dan gelen bir vaka idi. O vakamız maalesef 16 Mart’ta rahmetli olmuştu" dedi.

Ondan sonraki süreçte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de bilinmeyen bir hastalık olduğu için ciddi sıkıntılarla ve stresle geçen bir yıl yaşadıklarını belirten Usta "Sağlık çalışanları olarak tüm düzenimiz alt üst olmuştu. Hastanedeki bütün hizmetleri durdurmuştuk. Sonraki süreçte virüsü tanıdıkça onla nasıl baş edebileceğimizi nasıl kontrol altına alabileceğimizi öğrendikçe kendi normalimize sağlık adına dönmeye başlamıştık. Sonuçta da yaz dönemizde belli normalleşmelerle birlikte hastanelerde normal yaşama dönülmüştü. Geldiğimiz süreçte bir çok vaka ile karşılaştık bir çok vaka ile mücadele vermek durumunda kaldık. Biz onu tanıdıkça o da bizi tanıdı ve mutasyonlara uğradı. Sonrasında mutasyonlarla son süreçte karşılaşmış olduk" diye konuştu.

"Sağlık sistemi olarak yaptığımız mücadelede Trabzon için baktığımızda bizi çok ciddi sıkıntılara sürükleyen rakamlarla karşılaşmadık" diyen Usta "Mümkün olduğunca mücadelemizi üst düzeyde vererek virüsle mücadelede başarılı olduk. Halk boyutuyla biraz sıkıntımız oldu biraz kurallarda belli yerlerde uyumsuzluk yaşandı. Genel olarak geldiğimiz tablo itibariyle artık halkımızda ne yapması gerektiğini genel olarak öğrenmiş oldu. Biz ne yapmamız gerektiğini net olarak biliyoruz. İnşallah gelecek yıl bu işin temizlenmesi süreci olacaktır" ifadelerini kullandı.



"Binin üzerinde vefatımız oldu"

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Trabzon'da geçtiğimiz yıl Mart ayından bu yana geçen 1 yılda 65 binin üzerinde pozitif vaka gördüklerini kaydederek "Bu süreçte bu vakaların hepsi hastanelere gelmedi hepsi yoğun bakımlara girmedi veya entübe olmadı. Binin üzerinde vefatımız oldu. Baktığımız zaman 67 bin civarında yoğun bakıma giren bunların yarısı kadar entübe olan vakalarımız oldu. Bunlar bizim hastanelerimizin kapasitesini aşan rakamlar değildi. Bunların her biri bizi üzmüş oldu, derinden yaralamış oldu. Çünkü belli yerlerde kurallara uyulmaması veya kendini gizleyen insanların bir başkasına bulaştırma sonucu oluşan vakalar bunların içerisinde çoktu. Keşke buna bulaştırılmasaydı dediğimiz vakalar ve çoğunluğu 65 yaş üzeri olan insanlarımızda kayıp sayımız daha da fazla oldu” açıklamasında bulundu.



"5 personelimizi Covid'e kurban verdik"

İki bin 600’ün üzerinde sağlık personelinin Covid’le mücadelede hastalığa yakalandığını hatırlatan Usta "Bu sağlık personellerimizden yoğun bakıma giren çıkanlar oldu. Daha yeni bir doktor arkadaşımız yoğun bakım sürecini yaşadı şükürler olsun ki birkaç gündür servise çıkartılmış oldu. Bu arada 5 tane sağlık çalışanımızı maalesef Covid’ten kaybettik" dedi.

"Bu süreçte bütün sağlık çalışanlarımız teyakkuzdaydı" diyen Usta, sağlık çalışanları ile verdikleri mücadeleyi şu sözlerle ifade etti:

"İzinler verilmedi bir şekilde rapor alınması gerçekten ihtiyacı olanlar adına zorlanıldı. Sağlık çalışanları sistemde hazır hale getirildi ve hazır olarak tutuldu. Tüm sağlık çalışanlarımız bir fiil bu işin içerisinde oldu. Kurumlarda çalışan sağlık çalışanlarımızla sağlık personellerimizle filyasyonda görevlendirildi. Gerektiğinde sağlık evlerindeki ebelerimiz de hastanelerde gerekirse yoğun bakıma varıncaya kadar görevlendirildi. Tüm paydaşlarımızla tüm sağlık çalışanlarımızla birlikte bu hizmeti verebilmiş olduk. Fakülteden özel hastanesine varıncaya kadar herkes bu konuda üzerine düşeni yaptı. Filyasyon bu işin başıydı. Asıl olması gereken sahada can siper hane mücadeleyi veren birincil düzeyde olanlarımız onlardı. Yaklaşık 600 sağlık personeli de filyasyonda görev almış oldular. Filyasyona rağmen başarılı olamayıp veya ona rağmen yoğun bakıma gelenler için yoğun bakımda çalışanları,acillerde çalışanları veya sağlık personeli çalışması olmayıp İŞKUR üzerinden aldığımız şoförlerimize varıncaya kadar herkesin bunda pay sahibi olduğunu da söylemek gerekiyor."



"335 binin üzerinde test yapıldı"

Trabzon'da pandemi başından bu yana 335 binin üzerinde test yaptıklarını kaydeden Usta "Yani ciddi bir test yapıyoruz. Ortalama, son zamanda bin 500, iki bin bareminde gidiyoruz. Bu da bizim test gücümüzü ortaya koyuyor. Bu anlamda iki laboratuvarımız Tıp Fakültesi ve Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi olmak üzere onun dışında özellerde laboratuvarlarımız var. Onlarında işi sırtlamaları sayesinde bu yükün altından kalkabiliyoruz.

Şu ana kadar da aşıda 130 binin üzerine çıktık. Ciddi bir aşı tempomuz var. Bakanlığımız bunun daha yukarılara çıkmasını bekliyor. Tüm Türkiye’de biz de dahil olmak üzere. 65 yaş üstünde özellikle ilimizin doğu tarafındaki ilçelerde Sürmene, Araklı, Of, Dernekpazarı, Köprübaşı gibi yerlerde bu aran daha az. Oralarda biraz daha yükseltmemizin yararlı olacağını söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, pandemi kurallarına sıkı sıkı uyulmasını isteyerek "Biz kurallarda daha sıkı olduğumuz zaman bu işte başarılı olacağımızı görüyoruz. Şubat ayı içerisinde başlayan sıkı denetimler ve sıkı duruşlar vatandaşın daha dikkat etmesi sonucunda bizim rakamlarımız aşağıya doğru oynamaya başladı. Zaten sayın bakanımız da onu dile getirmişti yani vakalar Trabzon’da düşüyor yüksek oranda düşüş anlamında yansımalarımız oldu. Bunlar hep denetimlerin ve sıkı duruşların sonuçları" dedi.

