Yerel basından Trabzonspor'a eleştiriler

Fatih TURAN / TRABZON, (DHA) Trabzon´da yerel gazeteler, Trabzonspor´un 1 puanla döndüğü BB Erzurumspor maçının ardından bordo-mavili futbolcuları eleştirip, zirve hayallerinin de suya düştüğüne dikkat çekti.
Süper Lig'in 30´uncu haftasında Trabzonspor, deplasmanda konuk olduğu BB Erzurumspor´la 0-0'lık skorla berabere kaldı. Kentte yayınlanan yerel gazeteler sayfalarında, bordo mavili futbolcuların oyununu eleştirdi. Gazeteler ayrıca, Trabzonspor´un vasat futbol ortaya koyduğuna değinip, zirve hayallerinin de suya düştüğüne dikkat çekti.
Karadeniz Gazetesi "Dik oynamayı unuttuk", Taka Gazetesi "Ne oldu size, ne oldu böyle", Günebakış Gazetesi "Trabzon´un tadı yok", Kuzey Ekspres Gazetesi "Çöküş", Sonnokta Gazetesi de "Kasket düştü, kel göründü" başlıklarını haberlerinde kullandı.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Fatih TURAN
2021-03-15 14:11:04
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