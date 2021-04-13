Karadeniz Bölgesi’nin ihracat yükünü Trabzon omuzladı Trabzon 2021 yılının ilk çeyreğinde bölgedeki 18 il içinde 349 milyon 652 bin dolarlık ihracat ile ilk sırayı aldı

Karadeniz Bölgesi’ndeki 18 il arasında Trabzon’un 2021 yılının ilk çeyreğinde 349 milyon 652 bin dolarlık ihracat ile ilk sırada yer aldığı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan,

2021 Yılı OcakMart aylarını kapsayan yılın ilk çeyreğinde 18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi’nden toplam 1 milyar 331 milyon 290 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirildiğini hatırlattı. Gerçekleşen ihracatta bir önceki yıl aynı dönemine göre yüzde 24 oranında artış yaşandığını belirten Gürdoğan, söz konusu ihracatın yüzde 26’lık kısmını tek başına Trabzon’un gerçekleştirdiğini kaydetti.

Trabzon’un bölgenin ihracat liderliğini sürdürdüğünü ifade eden Gürdoğan “2021 yılı ilk çeyreğinde de bölge ihracatını sırtlayan il olan Trabzon, 18 il içinde en fazla ihracat gerçekleştirilen il olma özelliğini korurken, Trabzon’dan gerçekleştirilen 349 milyon 652 bin 206 dolar tutarında ihracatla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17 oranında artış yaşandı” ifadelerini kullandı.

Trabzon’u Samsun’un 260 milyon 375 bin dolar, Karabük’ün 101 milyon 679 bin 926 dolar ve Zonguldak’ın 99 milyon 923 bin dolar ile izlediğini belirten Gürdoğan, bölgeden dünyanın tüm kıtalarına ihracat yapıldığını söyledi.

Trabzon ilinden son yıllarda sanayi ürünleri ihracatında önemli gelişmeler yaşandığına ve sanayi ürünleri ihracatının da her geçen gün artış gösterdiğine vurgu yapan Gürdoğan, yılın ilk çeyreğinde Trabzon ilinden başta fındık, yaş meyve sebze ve su ürünleri ihracatının Avrupa ülkeleri ve Rusya Federasyonu’na ağırlıklı olarak ihraç edildiğini ve bu ülkelere yapılan ihracatta da yılın ilk çeyreğinde önemli artışlar yaşandığını belirtti.

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