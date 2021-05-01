Karadeniz Sahil Yolu'nda ana isale hattı patladı; havalimanı demir korkuluğu devrildi, asfalt çöktü (2)

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O ANLAR KAMERADA

Trabzon'da, Karadeniz Sahil Yolu havalimanı mevkisinde ana isale hattının patlamasının ardından yaşanan anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kayda alınan görüntülerde; patlayan borudan çıkan tazyikli suyun, metrelerce yükseğe fışkırdığı, karayolunda trafik polis ekiplerinin de siren çalarak önlem aldığı yer alıyor.DHA-Genel Türkiye-Trabzon

2021-05-01 01:57:29



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