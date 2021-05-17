Trabzonspor'da bir sezon böyle geçti

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de 71 puan toplayarak son 10 sezonun en çok puanına ulaştı. Bordomavililer söz konusu sezonda Süper Kupa'yı ikinci kez müzesine getirirken, bir yıl men cezasının ardından Avrupa Kupaları'na katılma hakkı elde etti.

Trabzonspor, Süper Lig'de 21 takımın mücadele ettiği sezonda oynadığı 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik 7 mağlubiyet aldı. 71 puan toplayan Karadeniz ekibi ilk dört takım arasında yer alarak son 10 yılın en çok puanını topladı. Bordomavililer ligi 9. kez , 4'ncü sırada tamamladı. Attığı 50 gole karşılık kalesinde ise 37 gol gördü.



Eddie Newton 7 hafta takımın başında kalabildi

Geçtiğimiz sezon 58'nci Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine getiren Trabzonspor'un başında Eddie Newton yer alıyordu. 20202021 sezonuna İngiliz teknik adam ile başlama kararı alan bordomavililer alınan başarısız sonuçların ardından Eddie Newton'un görevine 43 mağlup oldukları Kasımpaşa maçının ardından son verdi. 7. haftalık bölümde bordomavililer 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 5 puan ile 19 sırada yer aldı.



Trabzonspor, İhsan Derelioğlu Alanya'da moral buldu

Bordomavililer Eddie Newton ile yollarını ayırmasının ardından, deplasmanda lig lideri Aytemiz Alanyaspor ile karşılaştı. Takımın başında ise sahaya Futbolcu İzleme Merkezi Koordinatörü İhsan Gündüz Derelioğlu çıktı. Newton yönetiminde ligdeki son 3 maçından mağlubiyetle ayrılan Karadeniz ekibi büyük bir moral bozukluğu yaşadığı söz konusu dönemde Alanya deplasmanından aldığı 1 puan ile biraz olsun moral buldu. Alınan 1 puan bordomavilileri 17. sıraya taşıdı.



Abdullah Avcı dönemi ve yükseliş

Teknik Direktör Abdullah Avcı, Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ta geçirdiği dönemlerin ardından ilk kez İstanbul dışına çıkarak, bordomavili takımın başına sıkıntılı bir dönemde geldi. 10 Kasım'da 2020'de sözleşme imzalayan ilk maçına ise 22 Kasım 2020'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında 10'lık galibiyetle başlayan Avcı, Trabzonspor başında çıktığı 32 maçta 18 galibiyet 11 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Bordomavililerin bu sezon ligde elde ettiği 71 puanın 65'ne imza attı. Avcı, bordomavili takımı 17. sıradan alarak 4. sıraya taşıdı.



En önemli dokunuş savunmaya

Abdullah Avcı’nın göreve gelmesinin ardından ligde büyük bir çıkışa geçen Trabzonspor’da gelişimin arkasında yatan en önemli faktör Avcı'nın takım savunmasına dokunuşu oldu. Avcı, öncesi ilk 8. haftada kalesinde 15 gol gören Trabzonspor, Avcı yönetiminde büyük bir değişim yaşadı. Kolay gol yemeyen bir takıma dönüşen Karadeniz temsilcisi, 42 hafta geride kalırken ligde Galatasaray’dan bir gol fazla yiyerek ligin en az gol yiyen ikinci takımı oldu.



Süper Kupa'yı ikinci kez müzesine getirdi

TFF Süper Kupa'yı 27 Ocak 2021'de Medipol Başakşehir'i 21 mağlup etmeyi başaran Trabzonspor, ikinci kez müzesine getirdi, Teknik Direktör Abdullah Avcı ise kulüp kariyerinde ilk kupasını Karadeniz ekibinin başında kaldırdı.



Avrupa'da sahnesinde olacak

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i 2. sırada bitiren ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, cezası nedeniyle Avrupa kupalarında yer alamamıştı. Bir yıl men cezasını çeken bordomavili ekip, bu sezon Avrupa'da boy gösterebilecek. Lig dördüncü sırada bitiren bordomavililer, bu sezon ilk kez düzenlenmeye başlayacak olan UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılacak



Transferi en çok konuşulan isim Sörloth oldu

Sezon başında Beşiktaş ile oynanan maç öncesi Alexander Sörloth krizi yaşanmıştı. Ülkesinin milli takımının kampına katılmak üzere Norveç'e giden oyuncu karşılaşmaların ardından 8 Eylül 2020'de Trabzon'da olması gerekirken, 11 Eylül Cuma günü Trabzon'da olacağını bildirmesine rağmen dönüş yapmamıştı noter tespiti yapılan oyuncu Alman ekibi RB Leipzig'e toplamda 22 Milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Alman kulübünde beklenen başarıyı gösteremeyen oyuncu sezon başında olduğu gibi bu dönemde transferi konuşulan isimlerin başında yer alıyor.

Bordomavili takımda kiralık olarak forma giyen oyuncu için Trabzonspor önemli bir gelir elde ederken, Trabzonspor sezon başında ve devre arası olmak üzere 14 oyuncu transfer ederken 15 oyuncuyu ise kiralık veya bonservisleriyle birlikte farklı takımlara gönderdi.



Pandemi ve sakatlıklar sıkıntı yaşattı

Kadro derinliği açısından büyük zorluklarla karşı karşıya kalan Karadeniz ekibinde yaşanan sakatlıklar ve pandemi süreci bordomavili takıma sıkıntı yaşattı. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezonda sakatlıkla boğuşan isimlerin başında Abdulkadir Ömür ve Kamil Ahmet Çörekçi oldu. Sezon başında transfer edilen Norveçli oyuncu Trondsen ise sakatlığı nedeniyle bu sezon forma giyemeyen isim oldu. Bordomavililerde 10'a yakın oyuncuda Covid19 testleri pozitif çıkması nedeniyle bazı maçlarda forma giyemediler.



Hücum hattında sıkıntı yaşadı

Trabzonspor, Sörloth'ün ardından aradığı forveti bulamadı. Norviçli oyuncunun ardından forvet hattına transfer edilen Benik Afobe ve Djaniny beklenen veremi gösteremedi. Djaniny 8 gol atarken Afobe ise 4 gol attı. Karadeniz ekibi geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 34 maçta 76 gol atarken kalesinde ise 42 gol görmüştü. Bu sezon ise 40 maçta 50 gol atan bordomavililer kalesinde ise 37 gol gördü.



En golcü Ekuban

Trabzonspor'un Süper Lig'deki en golcü oyuncusu ise Calep Ekuban oldu. 10 gol atan oyuncuyu 8 golle Djaniny, 7 golle Nwakaeme takip etti. Bakasetas 6 gol, Afobe 5 gol, Edgar le, Vıtor Hugo, ve Lewis Baker 2 gol ve Abdulkadir Ömür 2 gol attı. Flavio, Serkan Asan, Yusuf Sarı, ve takımdan ayrılan Campi 1'er gol atmıştı. Geçtiğimiz sezon ise Sörloth tek başına ligde oynadığı 34 maçta 24 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamlamıştı.

Kart sıralamasında 3. sırada yer aldı

Trabzonspor Süper Lig'de sarı ve kırmızı kart sıralamasında 3. sırada yer aldı. Karadeniz ekibi 58 sarı kart ve 7 kırmızı kart gördü. 7'şer sarı kartla takımda en çok sarı kart gören oyuncular Edgar le ve Lewis Baker oldu. En çok kırmızı kartı ise Flavio gördü. Oyuncu iki kez çift sarı karttan kırmızı kart gördü. Nwakaeme, Vitor Hugo ve takımdan ayrılan Pereira ise çift sarı karttan kırmızı kart gören isimler oldu. Berat Özdemir ve Serkan Asan ise direkt kırmızı kart gören oyuncular oldu.



En çok sahada kalan isim Uğurcan Çakır oldu

Trabzonspor'da transferin odağında olan isimlerin başında ise kaleci Uğurcan Çakır geliyor. Bu sezon önemli bir performansa imza atarak kalesinde adeta devleşen başarılı eldiven, A Milli Takımın kalesini devralırken, sezonun tamamlanmasıyla birlikte transferi en çok konuşulacak isimlerin başında gelecek. Hangi takıma transfer olacağı merakla beklenen milli oyuncu için Trabzonspor yönetimi bir araya gelerek Uğurcan Çakır'ın transferini Avrupa Şampiyonası öncesi mi yoksa sonrası mı olacağına karar verecek. Süper Lig'de 3 bin 420 dakika sahada kalan oyuncu sahada en uzun süre kalan isim olurken forma giydiği maçların 13'nde ise kalesini gole kapadı.



Taraftarlar gelecek sezondan umutlu

Geçtiğimiz sezon kaybedilen şampiyonluğun ardından bu sezona buruk başlayan ve ilk 8 haftalık bölümde aldığı başarısız sonuçların ardından hayal kırıklığı yaşayan bordomavili taraftarlar Abdullah Avcı'nın takımın başına gelmesinden sonra kaybolan heyecanı tekrar yakalamasıyla birlikte önümüzdeki sezona daha bir umutla bakıyor.

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