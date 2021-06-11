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Yomra’da Belediye Başkanı Bıyık’a silahlı saldırı Saldırıdan Belediye Başkanı Mustafa Bıyık yara almadan kurtulurken, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı

İHA

Yomra’da Belediye Başkanı Bıyık’a silahlı saldırı Saldırıdan Belediye Başkanı Mustafa Bıyık yara almadan kurtulurken, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı

Trabzon’un Yomra ilçesinde bu sabah Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık makam aracıyla belediye binası önüne geldiği sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Belediye Başkanı Mustafa Bıyık saldırıdan yara almadan kurtulurken, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık saat 08.30 sıralarında mesaiye başlamak üzere makam aracıyla Yomra Belediye binasına geldi. Bu sırada yolun karşısında duran ve üzerinde siyah kapşon bulunan 1718 yaşlarında bir genç, silahla Başkan Bıyık’ın bulunduğu yere doğru 5 el ateş etti. 4 kurşun belediyenin camlarına bir kurşun ise yakındaki banka ATM’sine isabet etti. Başkan Mustafa Bıyık’ın yara almadığı saldırı sonrası genç şahıs yaya olarak koşarak bölgeden uzaklaşırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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