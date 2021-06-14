Ortahisar şampiyonluk yoluna çıktı

Ortahisar Belediyesi İşitme Engelli Futbol Takımı Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Karabük’te düzenlenecek olan, 20212022 sezonu İşitme Engelliler Futbol Birinci Lige yükselme karşılaşmalarına katılmak üzere yola çıktı.

Ortahisar Belediyesi Başkanı Ahmet Metin Genç, turnuvaya katılmak üzere yola çıkan sporcuları uğurlarken moral konuşması gerçekleştirdi. Genç, “Hepimiz işitme engelli adayıyız. Önemli olan engelimizin olmadığı alanlarda başarılı olmamızdır. Ortahisar Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübünün tüm bireyleri bize bu konuda örnek olmuşlardır. Onlar bizim yüz akımızdır. İşitme engelli olan kardeşlerimiz bizden onlara acımamızı değil, onları anlamamızı beklemektedirler. Öte yandan yarın başlayacak playoff maçlarında centilmence ve sportmence mücadele edip, başarılı sonuçlar alarak şehrimizi ve Ortahisar Belediyesi’ni en iyi şekilde temsil edeceğinizden asla şüphemiz yok. Daha önce önemli başarılar elde ettiniz. Bu başarıları tekrarlayacağınıza olan inancımız tam. Ortahisar Belediyesi olarak bizler her zaman sizlerin yanındayız. Karabük’te başarılı olarak döneceğinizden eminim” dedi.

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