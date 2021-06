Trabzonspor, Fode Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA) Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Bangaly Fode Koita'yı renklerine bağladı. Bordo mavili kulüp, düzenlenen törenle Gine asıllı forvetle 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig´de yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi biten Gine asıllı Fransız futbolcu Bangaly Fode Koita'yı kadrosuna kattı. Trabzonspor´un Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri´nde düzenlenen törenle 30 yaşındaki forvet, bordo mavili kulüple 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

'YATTARA'DAN SONRA İKİNCİ GİNELİ FUTBOLCUMUZ'

İmza törenine katılan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Koita´nın devre arasından beri kulübün gündeminde olduğunu söyledi. Ağaoğlu, "Bu transferi devre arasında gerçekleştirmek istedik ama finansal koşullardan dolayı bu mümkün olmadı. Kısmet bugüneymiş. Kendisi Yattara´dan sonra kulübümüzde forma giyecek olan ikinci Gineli futbolcu. Doğal olarak Gineli olduğu için Yattara´nın ve santrfor olduğu için de en golcü futbolcularımız kimse bugüne kadar onların hepsinin göstermiş olduğu performansı kendisinden bekliyoruz. Kendisi de bunun bilinci içinde. Kulübümüzü, ligimizi yakından tanıyor. Hocamızın istediği bir oyuncuydu. Hocamızın talepleri doğrultusunda bu transferi gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

'TRABZONSPOR FORMASINI TAŞIMAK KOLAY DEĞİL'

Koita´nın bu sezon sözleşme imzalanan 4 oyuncudan biri olduğunu ifade eden Ağaoğlu, "Yarın da sağlık kontrolünden geçtikten Marek Hamsik için de imza töreni gerçekleştireceğiz. Büyük bir kulübe, camiaya, aileye geldi. Trabzonspor formasının tabii ki ağırlığı var. Trabzonspor formasını taşımak kolay değil. Her sporcunun, her atletin kolaylıkla üstesinden kalkabileceği bir yük değil. Başarısızlığa asla tahammülü olmayan, başarıyı da şampiyonluğu da bugün değil dün isteyen, sabır kelimesinin de fazla anlam ifade etmediği bir camia Trabzonspor camiası. Bizi zaten diğer camialardan farklı kılan pek çok özelliğimizden birisi de bu ama eminim ki Koita bu süreci başarıyla yönetecektir ve camiamıza, taraftarlarımıza, taraftarlarımızın beklentisi doğrultusunda hizmet edecek ve bu sene şampiyonluk mücadelesi verecek olan, o mücadelenin içerisinde olan Trabzonspor Kulübü´nde bu mücadelenin en önemli aktörlerinden birisi olacaktır. Camiamız ve taraftarlarımız adına kendisine hoş geldin diyorum" diye konuştu.

'BURADA OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM'

Ahmet Ağaoğlu´nun sözlerine karşılık veren Koita da "Beni burada ağırladığı için emeği geçen, çalışan herkese, buraya gelmem sürecinde emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Bildiğiniz üzere zor bir sezon oldu ve bu noktaya gelene kadar çok zorluklar atlattık. Şu an burada olduğum için çok mutluyum. Çok konsantre olacağım ve elimden gelen en iyi performansı göstermeye çalışacağım. Elimden gelenin maksimumunu yapacağım başarı hedeflerimizi elde edebilmek için. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

AĞAOĞLU BAŞARI SÖZÜ İSTEDİ

Koita´nın ardından yeniden söz alan Ağaoğlu, yeni transfere kendisini sahada yoğun bir mücadele ve taraftarın başarı beklentisinin karşılayacağını vurguladı, bu konuda söz vermesini istedi. Koita da ``Şunun sözünü verebilirim ki gerçekten çok çalışacağım ve maksimumumu vermeye çalışacağım" karşılığını verdi.

Başkan Ağaoğlu imza atmadan önce de, "Kendisini bu lige hazırlayan ve bu ligde tanınmasını sağlayan Kasımpaşa Kulübü`ne de oyuncu üzerindeki emeklerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum" diye ekledi.

Açıklamaların ardından Koita ile Ağaoğlu transfer sözleşmesini imzaladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ağaoğlu'nun konuşması

Koita'nın konuşması

- İmza töreni detayları

DHA-Spor Türkiye-Trabzon / Merkez Selay SAYKAL

2021-06-28 17:30:18



