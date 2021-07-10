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Bakan Kurum: 1,5 milyon konutun dönüşümünü başardık (2)

DHA

Bakan Kurum: 1,5 milyon konutun dönüşümünü başardık (2)


`UZUNGÖL´DE DOĞA KORUMA PROJESİ YÜRÜTÜYORUZ´
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Trabzon´un Uzungöl Turizm Merkezi´nde incelemelerde bulundu. Uzungöl´de yapılaşmaya dikkat çeken Bakan Kurum, "Eşsiz güzelliğiyle her yıl yüz binlerce ziyaretçi alan Uzungöl´ümüzdeyiz. Uzungöl´de hakikaten çok önemli bir çevre, doğa koruma projesi yürütüyoruz. Aynı Ayder´de olduğu gibi buradaki doğal güzelliği koruyacak, buradaki kültürel yapıları koruyacak ve gelecek nesillere, çocuklarımıza en güzel şekliyle bırakabilecek anlayışla projemizi yürütmeye gayet gösteriyoruz. 5 etapta projemizi hazırladık. Geçen yıl geldiğimizde burada hazine mülkiyeti üzerinde bulunan yapıların kaldırılacağını ifade etmiştik ve hemen bu bölgede çalışmamızı büyükşehir belediyemize verdiğimiz 5 milyon lira kaynakla gerçekleştirmiş olduk. Burada derme çatma yapıların kaldırılması ve gerek çevre düzenlemesiyle gerek insanlarımızın buraya geldiğinde rahat huzurlu bir şekilde vakit geçirebilecek bir projeyi gerçekleştirdik. Hemen arkasından bölgemizde doğal koruma alanında özel çevre koruma bölgesi ilan ettiğimiz Uzungöl sınırları içerisinde imar planı içerisindeki imar planı çalışmalarını ve imara aykırı yapıların tespitlerini yaptık ve bu çerçevede 130 yapı tespit ederek 68´inin de yıkımını valiliğimizle birlikte gerçekleştirmiş olduk. Yapmış olduğumuz imar planı çerçevesinde buradaki doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde de gerek fazla çıkılan katların gerek yapılara eklenen eklentilerin tıraşlanma sürecini başlattık. Bu binaların yıkım sürecini de tamamlamış olduk" diye konuştu.
`GÖL KIYISINDA HİÇBİR YAPI KALMAYACAK´
Uzungöl´ün kenarında bulunan yapıların kaldırılacağını söyleyen Bakan Kurum, şöyle konuştu:
"İkinci etapta bölgenin bütün elektrik, su, doğal gaz, kanalizasyon işlerine ilişkin altyapı işleriyle ilgili büyükşehir belediyemizle 30 milyon liralık bir proje yaptık ve bunun da altyapısını tamamlamak suretiyle bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak adımlarımızı atmış olduk. Bu yıl da üçüncü etap projemize başlayacağız. Gölün çevresi iki kilometrelik bir güzergah, göl ile gölün hemen kenarında bulunan yol arasında hiçbir yapı kalmayacak. Bu yapıların tamamını esnafımızla vatandaşımızla görüştük, onları da mağdur etmeyecek şekliyle Çaykara Belediyemiz bu süreci yürütecekler ve 25 milyon lira ve tamamı bakanlığımızın hibesi ile İller Bankası Genel Müdürlüğü'müz, belediyemizle bu işi yürütecekler. Yol kenarlarında gördüğümüz yol ile göl arasında o doğal güzelliğe zarar veren ve buraya gelen vatandaşlarımızın bu güzellikten en güzel şekliyle istifade edilmesine imkan sağlayacak bu yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz ve burada hiçbir şekilde yapı olmayacak. Bu yapılar vatandaşlarımızla görüşerek daha uygun alanlarda belediyemiz mülkiyetindeki alanlarda yine onları taşımak suretiyle de yürütüyoruz. İki kilometrelik göl kenarı güzergahı üzerinde yürüyüş yollarıyla bisiklet yollarıyla burada vatandaşlarımız huzurlu bir şekilde gölümüzden istifade edecekler. Sadece Trabzon´umuz değil dünyanın her yerinden turistlerimiz gelecekler. Uzungöl´ümüz bu doğal güzelliğiyle korunacak." 
1000 ARAÇ KAPASİTELİ OTOPARK
Uzungöl´de otopark sıkıntısına çözüm getirileceğini kaydeden Bakan Kurum, "Yıllık milyon seviyesine ulaşan ziyaretçi sayımız var. Bilhassa yoğun olan sezonda otopark sıkıntımız var. Ayder´de de doğal yapıya zarar vermeyecek şekilde tamamen yerin altında, buradaki doğal yapıyla bütünlük sergileyecek bir otopark inşasına başladık. Uzungöl´ümüzde de belediyemiz mülkiyetindeki bir alanı bakanlığımızla trampasını yapıyor ve TOKİ eliyle ziyaretçilerin araçlarını park edebilecekleri 1000 araç kapasiteli yaklaşık 100 milyon lira yatırım değeri olan bir projeyi başlatıyoruz. Bu projemiz tamamen yerin altında, doğal yapıya uygun, doğal yapıya hiçbir şekilde zarar vermeyecek. Turistlerimizin, vatandaşlarımızın araçlarını oraya bırakacakları ve şehrin içindeki bu araç kirliliğini ortadan kaldıracak bir proje olacaktır. Bu da projemizin bir etabı olarak gerek buradaki çevre düzenlemesi ve buradaki yapıların kaldırılarak burayı aslına uygun hale getirme işi, gerekse otopark işiyle birlikte bu yılsonu itibarıyla 150 milyon lirayı bulan bir yatırımı gerçekleştiriyor olacağız. Önümüzdeki sezon inşallah bu yapıların kaldırılmış olduğu, otoparkımızın inşallah hizmet verdiği ve gölün etrafındaki o çarpık yapıların kaldırıldığı önemli bir düzenleme projesini de hayata geçireceğiz" dedi.
`İMAR UYGULAMASI ASKIYA ÇIKARILDI´
Uzungöl´de imar planı çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Bakan Kurum, "İmar uygulaması askıya çıkarıldı. Buradaki vatandaşlarımızla görüşerek burada imara uygun olmayan yapıların kaldırılma sürecini yine imara aykırılıkları gidererek bu projemizi de gerçekleştiriyor olacağız. Amacımız Uzungöl´ümüzü eski haline getirmek. Uzungöl´ümüz gelecek nesillere, çocuklarımıza, torunlarımıza en güzel haliyle bırakmaktır. Nasıl Ayder´de bu çalışmaları yapıyorsak Uzungöl´ümüzde de aynı anlayışla çevre ve doğa koruma hassasiyeti anlayışıyla bu projemizi yürütüyor olacağız" diye konuştu.
`HİÇBİR ŞEKİLDE YAPILAŞMAYA MÜSAADE EDİLMEYECEK´
Sürmene ilçesinde 1800 rakımda bulunan Barma Yaylası´nda çevre düzenlemesi yapılacağını belirten Bakan Kurum, şunları kaydetti: 
"Barma Yaylası´nda da önemli bir çevre ve doğa koruma projesi yürütüyoruz. Burada turbalıklarımız var. Turbalıklar bitkilerin su altında kalmasıyla, onlarca yıl çürümesiyle birlikte meydana geliyor. 1800 rakımda bir yaylamız. Burada da vatandaşlarımızı bilgilendirecek alanların, o turbalığı ziyaret edecekleri Barma Yaylası´ndaki dört mevsim koruma sürecini ekolojik, bilimsel çalışmalarla yürütüyoruz. Burada da yaklaşık 5 milyon liralık bir çevre düzenleme projesini büyükşehir belediyemizle birlikte yürütüyoruz. İlk etap tamamlanmak üzere. Yaylanın 332 bin metrekarelik kısmını kesin korunacak hassas alan ilan ettik. Burada hiçbir şekilde bu turbalıklara zarar vermeden yaylamız gelecek nesillere aktarılacaktır. 2 milyon metrekarelik kısmında da sürdürülebilir koruma alanı ilan ettik. Buradan hiçbir şekilde yapılaşmaya bakanlığımızın yönetmeliği ve kriterleri çerçevesinde müsaade edilecek. O kesin korunacak hassas alanlara hiçbir şekilde yapılaşma yapılmasına müsaade edilmeyecek ve buradaki o doğal güzelliğimiz yüzyıllardır korunacaktır. Burada bilim insanlarımızla akademisyenlerimizle ortak bir çalışma yürütüyoruz." 
Uzungöl´de bazı kaçak yapı sahipleri ile de görüşen Bakan Kurum, "İzinsiz yapı yapana da bu yasaya uymayana da gereği ne ise yapılacak. Burada imara uygun olmayan yapıları yıkmak zorundayız. Bu alan sadece seni ya da beni ilgilendirmiyor. Burası bütün ülkemize ve milletimize hizmet eden bir alan. Burada imar planına aykırı yapı yapılmasına müsaade etmeyiz. Bu süreçte yapı yapacak vatandaşlarımıza yasalara uygun olmak şartı ile yapı yapmalarına yardım edeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Trabzon / Çaykara Selçuk BAŞAR-Aleyna KESKİN
2021-07-10 16:20:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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