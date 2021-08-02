Ortamahalle müzesinde ilk etkinlik

Akçaabat Belediyesi tarafından restore edilerek turizme kazandırılan Ortamahalle Müzesi’nde ilk etkinlik yapıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Akçaabat Belediyesi, Yomra Belediyesi ve Trabzon Kültür Sanat ve Turizm Derneği’nin, İçişleri Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü yasaklı madde kullanımında farkındalık ve engellemek amacıyla düzenleyeceğimiz sosyal sorumluluk projesi olan “En İyi Narkotik Polisi Annedir” projesi kapsamında ilk etkinlik “Sadra Şifa Hasbihal” Akçaabat’ın Ortamahallesi’nde bulunan Ortamahalle Müzesinin bahçesinde gerçekleşti.

Düzenlenen Programa Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Asan, Akçaabat Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Turhan Bektaşoğlu, Akçaabat Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Recep Şen ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program ile düşüncelerini dile getiren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, “Akçaabat’ta Kültür ve Sanat faaliyetlerimizi çeşitlendirerek arttırmaya gayret gösteriyoruz. Kadim şehrimizde turizm potansiyeli olan birçok yerimiz var. Yayla turizminden deniz turizmine, kültür turizmden tarih turizmine kadar çeşitli turistik faaliyetleri şehrimizde icra edebiliyoruz. Turizm açısından en önemli potansiyele sahip tarihi Ortamahallemizde bulunan St. Michael Kilisesinin restorasyonunun tamamlayarak burayı Ortamahalle Müzesi olarak turizme kazandırdık ve Ortamahalle Müzemizdeki ilk etkinliği düzenledik. Ortamahalle’nin tarihi dokusuna uygun, mistik bir ortamın yaratıldığı ve hoş sohbetlerin edildiği, semazen gösterilerin yer aldığı “Sadra Şifa Hasbihal” yani “Gönülleri Hoşnut Eden Sohbet” temalı program burada icra ettik. Tarihten nüktelerin anlatıldığı, semazen gösterilerinin ve ney dinletilerinin yer aldığı programda bütün vatandaşlarımız buradan hoşnut olarak ayrıldılar. Programımın tertiplenmesinde emeği geçenlere ve katılan bütün vatandaşlarımıza şahsım ve ilçem adına şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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