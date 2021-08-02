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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ahmet Ağaoğlu'ndan, Trabzonspor'un kuruluş yıldönümü mesajı

İHA

Ahmet Ağaoğlu'ndan, Trabzonspor'un kuruluş yıldönümü mesajı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordomavili kulübün 54. kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
Bordomavililerin resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda Başkan Ağaoğlu, "Şanlı Trabzonsporumuz 54 yaşında. Ama asırlara dayanan medeniyet ve futbol kültürüyle birlikte 54 artı yüzler yaşında. O asırlara dayalı medeniyetin kurduğu İdmanocağı, İdmangücü, Karadenizgücü ve Martıspor, BordoMavi renklerimizin çatısı altında birleşerek 2 Ağustos 1967’de Trabzonsporumuzu var etti. Ülkemizin futbol literatüründe büyük bir değişime ve dönüşüme yol açan bu birleşmenin ardından Trabzonsporumuz kazandığı şampiyonluklar, kupalar ve başarılarla tarih sahnesine adını altın harflerle yazdırdı, 'Devrimin Takımı' unvanına sahip oldu.

Tabii ki büyük olmak sadece kupalarla, madalyalarla veya kazanılan başarılarla ölçülemezdi. Büyük olmak aynı zamanda 'ağabey' olmak ve yol göstermekti. Büyük olmak cesaret vermek demekti. Bu anlamda kulübümüz; her adımında, kazandığı her başarıda, kaydettiği her gelişimde ve dönüşümde ayrıca karşılaştığı her zorlukta örnek oldu.

Trabzonsporumuz ülke futbolunun temel direğidir, yüz akıdır ve mihenk taşıdır. Türk futboluna sayısız futbolcu, teknik direktör ve spor insanı kazandıran Trabzonspor, dün olduğu gibi bugün de aynı hüviyetini devam ettirmektedir. Bizler, tarihimizden aldığımız ilhamla bu şanlı kulübü yönetmenin şerefini ve onurunu taşıyoruz. Bizler dünü yaşayarak yarınlara yatırım yapıyoruz.

Zaman, asırların bu berrak, bu temiz rüyasını geleceğe taşımanın zamanıdır. Hepimiz anımsatalım tarihimize yön verenleri; tarihimize yön vereceklerden biri olmak ve tarihine yön verecekleri yetiştirmek için. Çünkü biz bildiğimizde, hepimiz sahip çıktığında şanlı tarihimiz geleceğe el verir. İşte bu duygudan hareketle şimdi daha da güçlü bir şekilde Trabzonsporumuza sahip çıkma ve sarılma zamanıdır. Bu vesileyle, başta kulübümüzün kurulmasında büyük emeği olan kurucularımızı ayrıca başkanlarımızı, yöneticilerimizi, teknik kadrolarımızı, futbolcularımızı saygıyla selamlıyorum. Hayatta olmayanlara, Trabzonspor yolunda bu dünyadan göçüp giden taraftarlarımıza da rahmet diliyorum. Yaşasın Trabzonspor" ifadelerini kullandı.

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