Trabzonspor´dan Ekuban için KAP´a resmi açıklama

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Tolga SAĞLAM/TRABZON (DHA)Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Caleb Ekuban´ın Genoa´ya transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu´na gönderilen yazıda, "Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Trabzon Tolga SAĞLAM

2021-08-03 13:08:36



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