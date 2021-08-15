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Patrik Bartholomeos: “Pandemiden, sel ve yangınlardan zarar görenlerin iyileşmesi için şifa diledik” Fener Rum Patriği Bartholomeos: “Her yıl 15 Ağustos’ta Sümela’ya heyecanla gelmeyi, ayin düzenlemeyi ve dua etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” “Toplumlar arasında barış ve huzurun, sevgi ve bolluğun tesisi için dua etmeye geldik”

İHA

Patrik Bartholomeos: “Pandemiden, sel ve yangınlardan zarar görenlerin iyileşmesi için şifa diledik” Fener Rum Patriği Bartholomeos: “Her yıl 15 Ağustos’ta Sümela’ya heyecanla gelmeyi, ayin düzenlemeyi ve dua etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz” “Toplumlar arasında barış ve huzurun, sevgi ve bolluğun tesisi için dua etmeye geldik”

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Trabzon’un Maçka ilçesi Altındere Vadisi’nde bulunan tarihi Sümela Manastırı’nda Ortodoks Hristiyanlarca 'Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü' olarak kutsal kabul edilen ayini yönetti.
Ayin sonrası bir konuşma yapan Patrik Bartholomeos, “Din adamlığımızın 60., Patrikliğimizin 30. senesini idrak ettiğimiz bu günlerde şükran duasına geldik. Bu manastırın kurulmasında ve muhafaza edilmesinde asırlarca emek verenlerin ruhlarına rahmet dilemeye geldik. Bu yıl yüzleştiğimiz çevre felâketlerinin, sellerin, yangınların ve pandeminin neden olduğu acıların ve kayıpların bir daha yaşanmaması adına merhamet dilemeye geldik. Toplumlar arasında barış ve huzurun, sevgi ve bolluğun tesisi için dua etmeye geldik” dedi.
88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010’dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodokslar’ın Sümela Manastırı’nda ayin yapmasına izin verilmesinin ardından kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015 ziyarete kapatılan ve restorasyona alınan Sümela Manastırı’nda 2015 yılından sonra beri ilk ayin geçen yıl pandeminin gölgesinde az sayıda katılımla yapılmıştı. Fener Rum Patriği Bartholomeos, pandemi kuralları kapsamında geçtiğimiz yıl ki ayine katılamazken, bu yıl ki ayini yönetmek üzere geceyi geçirdiği şehir merkezindeki Zorlu Grand Otel'den sabah saatlerinde Sümela Manastırı'na geldi.
Ayin nedeniyle saat 08.00'dan sonra Maçka’dan manastır yoluna araç geçişlerine izin verilmezken, Sümela’ya da ayine geleceklerin dışında ziyaretçi kabul edilmedi. Bu yılki ayine Patrik Bartholomeos'un yanı sıra Kadıköy Metropoliti Halkidonos, Rusya, Yunanistan ve Gürcistan'dan gelen 42 Ortodoks din adamı katıldı. Katılımın önceki yıllara göre az olduğu gözlenirken, Patrik Bartholomeos, ayin sonrası katılımcılara hitaben bir konuşma yaptı.

“6 yıl aradan sonra bu kutsal mekânda bu özel günde sizlerle yeniden buluştuk”
“Şükürler olsun ki, altı yıl aradan sonra bu kutsal mekânda bu özel günde sizlerle yeniden buluştuk” diyen Patrik Bartholomeos “Meryem namızın Maçka’daki evinde dualarımızı ve niyazlarımızı arz ettik. Ülkemizi, bölgemizi, toplumlarımızı her türlü tehlikeden azat etmesi için ona haykırdık, pandemiden, sel ve yangınlardan zarar görenlerin iyileşmesi için şifa diledik. Onlara büyük geçmiş olsun deriz. Asırlardan beri bu sarp kayalıkta dimdik duran Sümela Meryem Ana Manastırı yalnız tarihi ve turistik bir ziyaret yeri değil, tüm bunların da ötesinde hepimizi birleştiren önemli kutsal bir mekândır. Biz Hristiyanlar için Meryem Ananın kutsiyeti tartışılmaz mahiyettedir ve onun adını taşıyan bu müstesna manastır özellikle Rum, Gürcü ve Rus Ortodoks toplumları için manevi bir sembol teşkil eder” ifadelerini kullandı.
Dini inançları gereği 15 Ağustos tarihinin Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü olarak kabul edildiğini belirten Patrik Bartholomeos “Bundan dolayıdır ki her yıl 15 Ağustos’ta Sümela’ya heyecanla gelmeyi, ayin düzenlemeyi ve dua etmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. 90 yıllık bir kopukluktan sonra, bizlere bu imkânı ilk kez 2010 yılında sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a tekrar teşekkürlerimizi ifade ederken, son 6 yıl boyunca ciddi bir restorasyona tabi tutularak bu tarihi Manastırın daha nice asırlar var olmasını garanti eden; bilinmeyen bazı bölümlerini tespit ederek freskleri restore eden; kayma tehlikesi gösteren büyük kayaları zor şartlar altında sabitleştiren ve yaz kış demeden yoğun bir şekilde çalışan Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine, ilgili müdürlüklere, burada çalışan uzman bilim insanları ve ustalara Ortodoks Dünyası ve Patrikhanemiz adına şükranlarımızı ifade ederiz. Ayrıca bu hafta Çanakkale Truva Müzesinde 14 yıl önce çalınan 12 adet ikonanın Rum Kiliselerine iadesine ön ayak olan, bu Manastırın restorasyonuna özel ilgi gösteren Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’a müteşekkiriz” diye konuştu.
Din adamlığının 60., Patrikliğinin ise 30. yılına girdiğini belirten Patrik “Bu manastırın kurulmasında ve muhafaza edilmesinde asırlarca emek verenlerin ruhlarına rahmet dilemeye geldik. Bu yıl yüzleştiğimiz çevre felâketlerinin, sellerin, yangınların ve pandeminin neden olduğu acıların ve kayıpların bir daha yaşanmaması adına merhamet dilemeye geldik. Toplumlar arasında barış ve huzurun, sevgi ve bolluğun tesisi için dua etmeye geldik. Temenni ederiz ki, tüm dualarımız kabul görsün ve Meryem Anamızın bereketi ve inayeti ile seneye tekrar hep birlikte daha büyük bir dayanışma ve coşku ile yine burada yüce Allah buluşmamızı nasip etsin. Hepinizi hayır dualarımızla selâmlıyor ve misafirperverliğiniz için teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

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