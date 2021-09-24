Trabzonspor geçtiğimiz sezondan farklı başladı

Süper Lig'de yenilgisiz olarak yoluna devam eden Trabzonspor, geçtiğimiz sezondan çok farklı bir başlangıç yaptı. Bordomavililer, ilk 6 haftalık bölümde geride kalan sezonda 5 puan toplarken, bu sezon ise 14 puan elde etti.

Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda İH Konyaspor karşısında 81 dakika 10 kişi oynamasına rağmen sahadan 22'lik beraberlikle ayrılan Trabzonspor, geçtiğimiz sezondan çok farklı bir başlangıç yaptı.

Karadeniz ekibi, 20202021 sezonunda Eddie Newton yönetiminde ilk 6 haftalık bölümde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti. Attığı 6 gole karşılık ise kalesinde 10 gol gördü. 5 puan toplayan Trabzonspor, söz konusu haftada 18. sırada bulunuyordu.

Bu sezon ise Abdullah Avcı yönetiminde lige başlayan bordomavili ekip, oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Rakip fileleri 13 defa havalandıran Trabzonspor, ağlarında 6 gol gördü. 14 puan toplayan bordomavililer, averajla Beşiktaş'ın ardından ikinci sırada yer alıyor.



Rekorlar sezonu

En son dış saha yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında 25 Ekim 2020 tarihinde İstanbul’da oynanan Fenerbahçe maçında 31’lik sonuçla alan bordomavililer, söz konusu dönemden sonra deplasmanda mağlup olmayarak 21 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Karadeniz temsilcisi, deplasmanda oynadığı söz konusu süreçte 11 galibiyet, 10 beraberlik performans sergiledi.

Trabzonspor, 19811982 ve 19821983 sezonlarını kapsayan 20 maçlık deplasman yenilmezliği rekorunu kırdı.

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