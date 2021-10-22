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Arap yatırımcılar Trabzon'dan artık konut almıyor Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan: "Trabzon’da daha önce konut alan Arap yatırımcıların yüzde 25’i konutlarını satarak başka yerlere gidiyor" “Trabzon’da bu sene geçmiş yıllara göre yabancılara yönelik konut satışları yüzde 70 oranında azaldı”

İHA

Arap yatırımcılar Trabzon'dan artık konut almıyor Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan: "Trabzon’da daha önce konut alan Arap yatırımcıların yüzde 25’i konutlarını satarak başka yerlere gidiyor" “Trabzon’da bu sene geçmiş yıllara göre yabancılara yönelik konut satışları yüzde 70 oranında azaldı”

Trabzon’da daha önceki yıllara göre bu sene özellikle Arap yatırımcılara yönelik konut satışlarında yüzde 70 oranında azalma yaşandığı belirtildi. Daha önce konut alan Arap yatırımcıların da yüzde 25’lik bir kısmının konutlarını satarak başka illere taşındığı öğrenildi.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşanan pandemi sürecinin bir çok sektörde olduğu gibi inşaat sektörünü de olumsuz etkilediğini belirten Trabzon İnşaatçılar ve Emlakçılar Odası Başkanı Ayhan Taflan” Maalesef ülke ve dünya genelinde yaşadığımız Covid19 yüzünden her alanda olduğu gibi inşaat alanında da olumsuzluklar yaşandı. Bu süreç içinde bilhassa yabancı yatırımcılar dış ülkelere seyahat kısıtlamasından dolayı yatırım yapamadılar. Dolayısıyla son iki yıllık süreçte bilhassa Trabzon, Doğu Karadeniz Bölgesine yatırım amaçlı gelmediler. Gelenler de tatil amaçlı daha önce aldıkları konutlarda kalıp ülkelerine dönüyordu. İnşaat sektörüne bakıldığında konut satışı anlamında çok yansıması olmadı” dedi.

Yüzde 25’i konutu satarak başka yerlere gitti
Trabzon’da daha önce konut alan Arap vatandaşların yüzde 25’i konutlarını satarak başka yerlere taşındığını belirten Taflan, “Konutlarını satanlar var. Yaklaşık yüzde 25’i daha önce aldığı konutunu sattı. Orta Doğu’dan, Arap ülkelerinden gelenler o günkü şartlarda aldıkları gayrimenkulleri hem tatil amaçlı hem de kar marjı değerlendirerek başka yerlere yöneliyorlar. Dolayısıyla şehrimizde 56 sene ikamet ettikten sonra başka şehirlere ya da başka ülkelere yöneldiklerinden konutlarını satıyor. Devamında gidenlerin yeri eskisi gibi dolmadı. Şu anki sürece baktığımız zaman o dönemlerdeki gibi hareketlilik maalesef olmadı, bundan sonrası da zor görünüyor. Trabzon’da yabancılardan şu an hemen hemen konut alan olmadı. Yabancı yatırımcı her zaman gelsin tamam, ancak her şeyden önce yerli tüketici bizler için çok önemli. Yabancılar birkaç sene öncesinde konut aldılar, sonrasında satıp gittiler. Türkiye dışında farklı ülkelerde konut alarak değerlendiriyorlar. Ekonomik özgürlükleri olduğundan dolayı istedikleri yerde gayrı menkul alabiliyorlar. Dolayısıyla geçmiş yıllara göre bu sene Trabzon’da yabancılara yönelik konut satışları yüzde 70 oranında azalma yaşandı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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