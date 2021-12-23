Trabzon'da 15 mahalle yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Trabzon’da dün akşam saatlerinde aniden etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, yolu kar nedeniyle kapanan 15 mahallenin yolunu açma çalışmaları sürüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi dün akşam saatlerinde bastıran kar yağışının ardından vatandaşların ulaşımını sağlamak için tüm imkanlarını seferber etti. 200 iş makinesi, 12 kar küreme motoru ve 500 personelle hizmet veren Büyükşehir Belediyesi ayrıca 60 otobüs, 15 personel servisi, 20 arazi aracı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığına ait araçlarla yaklaşık 15 bin vatandaşını sıkıntı çekmeden evlerine ulaştırdı. Ayrıca okul çıkış saatine denk gelen kar yağışından dolayı yolda kalan servislere de müdahale eden ekipler, öğrencilerin güvenli bir şekilde evlerine ulaşmasını sağladı.

Çukurçayır, Boztepe, Erdoğdu, Çamlık, Bostancı, Aydınlıkevler, Yeşiltepe ve Bahçecik mahallelerine servis yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ayrıca kar lastiği olmadığı için yolları tıkayan araçların da kurtarılmasında yardımcı oldu. Dün gece sabahın ilk ışıklarına kadar buzlanmaya karşın tuzlama çalışması yapan ekipler, tüm yolların açık kalmasını sağladı. Ortahisar ilçesinde kapalı yol kalmazken, ilçe köylerde kapalı olan 15 yolun bugün akşam saatlerine kadar açılacağı belirtildi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Kar lastiği ve zinciri olmayan araçların kesinlikle trafiğe çıkmamasını istirham ediyoruz. Vatandaşlarımız mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullansınlar. Büyükşehir Belediyesi olarak 7/24 hizmetinizdeyiz. Hemşehrilerimiz yaşanacak tüm aksaklıklar için 153’ü arayabilirler” ifadeleri kullanıldı.

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