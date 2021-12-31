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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Genç AK Partili başkanları buluşturdu

İHA

Başkan Genç AK Partili başkanları buluşturdu

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ‘Kuruluştan Günümüze Vefa Buluşmaları’ adıyla geleneksel olarak her yıl düzenlenen AK Parti’de görev yapmış belediye başkanları, il, ilçe ve belde teşkilat başkanlarıyla bir araya geldi.
AK Partili eski başkanlara hitap eden Başkan Genç, şu ana kadar AK Parti iktidarında her alanda elde edilen kazanımların kaybedilmemesi için herkesin desteğine ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Başkan Genç, “Bu kutlu davada görev yapmış, emek vermiş ve o vazifesinden ötürü toplumu karşı, millete karşı mahcup olmamış o hizmetin gururuyla birlikte Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde bu kutlu yolculuk 20 yıldır devam ediyor. Bu davanın kuruluşundan bugüne kadar sıfatı, görevi ne olursa olsun bu emeği bir dava aşkıyla ortaya koyup ahirete irtihal eden bütün dava arkadaşlarımızı rahmetle, minnetle anıyorum. Siyasette 8. Cumhurbaşkanımız Sayın Turgut Özal’ın şu sözü beni çok etkilemişti. Türkiye darbe süreçlerinden geçerken o söz hafızamda hep yer edinmişti. Onun ‘21. yüzyıl Türklerin asrı olacaktır’ sözü beni çok etkilemişti. İşte 21. yüzyılda bu davada kutlu bir insanı, kendisini vatanına, dinine, diyanetine adamış bir insanı Cenabı Allah bize nasip etti” dedi.
Konuşmasında siyasette vefa ve fedakârlığın çok önemli olduğunu dikkati çeken AK Parti Trabzon Eski İl Başkanı Ali Rıza Akdeniz ise “Otururken şöyle düşündüm, büyüklük nedir diye. Büyüklük acaba kalabalıkları peşinden sürüklemek midir? Büyüklük acaba çok büyük işler yapmak mıdır? Büyüklük acaba çok uzun süre makamlarda kalmak mıdır? Büyüklüğün öyle olmadığını düşündüm. Büyüklüğü şöyle düşündüm. Feda edebildiklerimiz kadar büyüğüz. Bunun siyasi hayatımızda da çok önemli örnekleri vardır. Türk siyaseti hayatında genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan tek büyük bir örnektir. Bu büyüklük ondan geliyor. Nedir bunun örneği sırası gelen, olması gereken makamı bırakmıştır, buyur demiştir Abdullah Bey kardeşim. Seni cumhurbaşkanı adayı gösteriyoruz. Siyasi tarihte böyle bir örnek yoktur. Cumhurbaşkanlığı sırası geldiğinde böyle ‘buyur kardeşim’ diyecek bir babayiğit yoktur. O nedenle dava şuuruyla vefa duygusuyla hareket ettiğinden ve bu millet de bunun karşılığını gördüğünden 21 yıldır onu iktidarda, başında tutuyor. İşte büyüklük budur. Vefa, fedakârlık yapabildiğimiz kadar büyüğüz. Bize düşen görev de ona bu hizmetlerinde yardımcı olmaktır. Benlik duygusundan uzaklaşarak, fedakârlık yaparak bunu başarabiliriz.” ifade etti.
AK Parti Trabzon İl Başkanı Sezgin Mumcu ise konuşmasında AK Parti’de görev yapmış herkese teşekkür ederek, “Bu bir bayrak yarışı. Bu bayrağı siz en güzel şekilde taşıdınız. Buralara kadar getirdiniz. Bizler de bu görevi, bu bayrağı en güzel yerlere taşımak için var gücümüzle çabalıyoruz. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz, nasıl bir dava temsil ettiğimizi çok iyi biliyoruz. Büyük bir liderimiz, dünyaya yön veren liderimiz var. Bu liderin ışığında davamızı başka yerlere nasıl taşıyacağımızın plan ve programlarını yapıyoruz. Cenabı Allah inşallah bizleri mahcup eylemez. Sizler bizlere çok büyük bir miras bıraktınız. Trabzon teşkilatı olarak çok güçlü bir yapımız var. Bu mirasta emeği geçen siz dava büyüklerime teşekkürlerimi sunuyorum. Şu ana kadar çok büyük hizmetler oldu, cefalar çekildi. Gerçekten de herkesin bu duvarın örülmesinde bir tuğlası, bir taşı var. Ahde vefa bu davada çok kıymetlidir. Sizlerin görüşlerinden istifade etmek, tecrübelerinden yararlanmak için bu vefa buluşmalarını organize ediyoruz. Ben Ahmet Başkanımıza gerçekten de çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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