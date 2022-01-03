Yaylada mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

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Trabzon’un Tonya ilçesine bağlı Kavaklık yaylası yolunda yoğun kar yağışı nedeniyle araçlarının içinde mahsur kalan 6 vatandaş, AKUT Trabzon ekibi gönüllüleri tarafından kurtarıldı.

Dün sabah saatlerinde Trabzon’un Tonya ilçesine bağlı Kavaklık yaylasına gitmek için otomobil ile yola çıkan 6 kişi aniden bastıran kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kaldı. Bir süre kendi imkanları ile mahsur kaldıkları yayladan kurtulmaya çalışan vatandaşlar başarılı olamayınca AKUT ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine gece saatlerinde yardım için yola çıkan 7 kişilik AKUT ekibi, yolun bir kısmını araçlarıyla geçmeyi başardı. Yarım metreyi bulan karda 5 saat boyunca yaklaşık 4 kilometre yürüyen AKUT ekibi sabahın ilk saatlerinde mahsur kalan vatandaşlara ulaştı. Yaylada mahsur kalan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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