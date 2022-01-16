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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akçaabat’ta kardan kapanan yollar açıldı

İHA

Akçaabat’ta kardan kapanan yollar açıldı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle kapanan yollar ilçe Belediyesi karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışmaları neticesi yeniden ulaşıma açıldı.
Kar yağışının ardından harekete geçen ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı. Günlük hayatın ve ulaşımın olumsuz etkilenmemesi için yoğun mesai harcayan Akçaabat Belediyesi Karla Mücadele Ekipleri, ana ve ara arterleri, kaldırımları, sokakları ve köy yollarını kardan temizliyor.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, vatandaşların mağdur olmamaları için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, “ “Hemşehrilermizin mağdur olmamaları için azami gayreti gösteriyoruz. Kar yağışının ardından ekiplerimiz kar küreme çalışmaları başlattı. Kar kereme çalışmalarının ardından buzlanmayı önlemek için tuzlama çalışmaları da yapılıyor. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı şehir merkezine göre daha fazla. Buralarda bulunan hasta ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz. Gerektiğinde 112 Acil servis ekipleriyle koordineli çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan yoğun kar yağışından olumsuz etkilenmemeleri için dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyorum. Gereken her türlü çalışmaları belediye olarak eksiksiz yapıyoruz “ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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