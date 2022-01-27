Trabzon'da yaban hayvanları unutulmadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Trabzon'da yaban hayvanları unutulmadı

İHA

Trabzon'da yaban hayvanları unutulmadı

Trabzon’un yüksek kesimlerinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan hayvanların imdadına Doğa Koruma ve Milli Parklar Trabzon Şube Müdürlüğü ekipleri yetişti.
Yaban hayatını destekleme ve özellikle toplumda yaban hayatı ile ilgili farkındalık oluşturmak adına Trabzon Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için Köprübaşı Devlet Avlağında, Köprübaşı Kaymakamı Hulusi Teke, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Hüseyin Karaaslan, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Burak Sevindik’in katılımıyla hayvanların muhtemel geçiş güzergahlarına 144 kg ot ve yonca ile 100 kg buğday bıraktı.
Yemleme çalışmalarının kış boşu süreceği belirtilirken, yiyecek bulmakta sıkıntı çeken yaban hayvanları ve sokak hayvanları için bulundukları ortamlara ve muhtemel geçiş güzergahlarına zaman zaman yiyecek bırakılacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

"Uzmanlardan "Sel ve heyelanlar artacak" uyarısı KTÜ Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Coşkun Erüz: ”Karadeniz’in özellikle güney ve doğu kıyılarında sık sık yaşadığımız ani ve şiddetli yağış ve buna bağlı sel ve heyelan gibi olaylara neden olacak meteorolojik olayların şiddeti ve sıklığının artması öngörülmektedir” “Dünyadaki küresel ısınmaya bağlı iklim değişimine paralel olarak Karadeniz’in de iklimi de doğal olarak değişiyor” “Küresel iklim değişimine bağlı olarak Karadeniz’de hem hava hem de deniz suyu sıcaklığında artış gözlenmektedir”
YEREL HABERLER "Uzmanlardan "Sel ve heyelanlar artacak" uyarısı KTÜ ...
Büyükşehirin büyük projeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak
YEREL HABERLER Büyükşehirin büyük projeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan ...
Doktor çiftin kanlı 'takı kavgası'nda baba-kıza 8'er yıl hapis istemi
YEREL HABERLER Doktor çiftin kanlı 'takı kavgası'nda baba-kıza 8'er ...
Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır Dünya'nın en değerli 20 kalecisi arasında
YEREL HABERLER Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır Dünya'nın en ...
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Tatillerde Anadolu´ya virüs taşınıyor
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Tatillerde Anadolu´ya virüs ...
Trabzonspor'dan 3 transfer
YEREL HABERLER Trabzonspor'dan 3 transfer
Trabzonspor, Bursaspor'dan 3 oyuncuyu kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Trabzonspor, Bursaspor'dan 3 oyuncuyu kadrosuna kattı
Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır Dünya'nın en değerli 20 kalecisi arasında
YEREL HABERLER Süper Lig'in en değerlisi Uğurcan Çakır Dünya'nın en ...
Hamsi bu kez de kara takıldı İğneada taraflarında avlanan hamsi yolların kardan dolayı kapalı olması nedeniyle İstanbul’a giriş çıkışlar olmayınca Toptancı Balık Hali boş kaldı
YEREL HABERLER Hamsi bu kez de kara takıldı İğneada taraflarında ...
Trabzonspor, Batuhan Kör ve Kerem Şen'i Trabzon'a getirdi
YEREL HABERLER Trabzonspor, Batuhan Kör ve Kerem Şen'i Trabzon'a ...
Uzmanlardan "Covid-19 ve gribin birlikte olduğu vakalar görülmeye başlandı" uyarısı
YEREL HABERLER Uzmanlardan "Covid-19 ve gribin birlikte olduğu ...
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Uzayan enfeksiyonlarla yeni varyantlar çıkabilir
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Uzayan enfeksiyonlarla yeni ...
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Uzayan enfeksiyonlarla yeni varyantlar çıkabilir
YEREL HABERLER Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Uzayan enfeksiyonlarla yeni ...
Trabzon’daki vaka artışları tedirgin ediyor Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta: “Vakalarımızın gittikçe daha da artacağını önceden söylemiştik” “Okulların tatil olması nedeniyle büyükşehirlerden nüfusun bu tarafa doğru kaydığından vakalarımızın daha da artacağını ön görüyoruz” “Herkesin aşısını yaptırmasını özellikle de maske mesafe konularında azami özen gösterilmesini bekliyoruz”
YEREL HABERLER Trabzon’daki vaka artışları tedirgin ediyor Trabzon ...
Bakesetas, 2022 yılındaki ilk golünü attı Anastasios Bakasetas 100 günlük gol sessizliğini Galatasaray karşısında bozdu
YEREL HABERLER Bakesetas, 2022 yılındaki ilk golünü attı Anastasios ...
Lider, Trabzonspor geri dönüşleri ile dikkat çekiyor
YEREL HABERLER Lider, Trabzonspor geri dönüşleri ile dikkat çekiyor
Trabzonspor taraftarı şampiyonluk yaklaştıkça kendinden geçiyor Galatasaray maçında son dakikada gelen galibiyet sosyal medyaya bu sevinç gösterileri ile yansıdı
YEREL HABERLER Trabzonspor taraftarı şampiyonluk yaklaştıkça ...
Trabzon’da balonlu ambalaj naylonu üretimi yapılacak
YEREL HABERLER Trabzon’da balonlu ambalaj naylonu üretimi yapılacak
Arsin OSB’de mesleki eğitimde iş birliği çalışmaları
YEREL HABERLER Arsin OSB’de mesleki eğitimde iş birliği çalışmaları
Son dakikada gelen Galatasaray galibiyeti sonrası atılan mermi az daha ölümüne neden olacaktı Trabzonspor’un Galatasaray’ı 2-1 yenmesinin ardından sevinç gösterileri kapsamında havaya atılan silahtan çıkan mermi trafik ışıklarında bekleyen aracın tavına isabet etti
YEREL HABERLER Son dakikada gelen Galatasaray galibiyeti sonrası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.