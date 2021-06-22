TRABZON NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Trabzon, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi yedinci şehridir. TÜİK verilerine göre ise Trabzon’un 2020 nüfusu 811.901 oldu. Erkeklerin nüfusu 402 Bin 224, kadınların nüfusu ise 409 Bin 677 oldu. Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan ilin Karadeniz'e kıyısı bulunur. Karadeniz sahili ile Doğu Karadeniz Dağları arasında yer almakta olup yüz ölçümü açısından az bir alan kaplar. Batısında Giresun'a bağlı Eynesil ilçesi, güneyinde Gümüşhane'ye bağlı Torul ilçesi ve Bayburt, doğusunda da Rize'ye bağlı İkizdere ve Kalkandere ilçeleri bulunur.

7 Eylül 2010 tarih ve 27695 sayılı resmi gazetede yayımlanan karar ile birlikte 7 belde ve 29 köy tüzel kişilikleri kaldırılarak belediye sınırlarına dahil edilmiştir. Bu son düzenleme ile birlikte belediye nüfusu 402.166'ya çıkmıştır.

Trabzon, günümüzde Karadeniz Bölgesi'nin Samsun'dan sonra ikinci büyük kentidir. Trabzon, 12 Kasım 2012 tarihinde kabul edilen büyükşehir yasa tasarısı ile büyükşehir belediyesi olmuş ve merkez ilçe kaldırılarak Ortahisar ilçesi kurulmuştur.

TRABZON'UN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

İlçe Nüfus 2019 Nüfus 2020 Fark N.Artışı % Mah.Say. Alanı km2 Yoğunluk Akçaabat 125.848 127.331 1.483 1,18 73 375 340 Araklı 48.660 48.734 74 0,15 50 464 105 Arsin 32.063 31.525 -538 -1,68 36 157 201 Beşikdüzü 23.328 23.713 385 1,65 34 84 282 Çarşıbaşı 15.562 15.586 24 0,15 23 66 236 Çaykara 14.379 13.890 -489 -3,40 32 574 24 Dernekpazarı 3.986 3.948 -38 -0,95 14 89 44 Düzköy 13.909 13.815 -94 -0,68 22 125 111 Hayrat 8.490 7.883 -607 -7,15 34 244 32 Köprübaşı 4.851 4.652 -199 -4,10 10 189 25 Maçka 25.363 24.893 -470 -1,85 66 925 27 Of 43.082 43.754 672 1,56 68 258 170 Ortahisar 328.457 330.373 1.916 0,58 85 235 1.406 Şalpazarı 11.015 10.846 -169 -1,53 37 166 65 Sürmene 26.824 26.391 -433 -1,61 30 161 164 Tonya 14.116 13.914 -202 -1,43 22 176 79 Vakfıkebir 27.525 27.332 -193 -0,70 46 141 194 Yomra 41.516 43.321 1.805 4,35 25 200 217 Trabzon 808.974 811.901 2.927 0,36 707 4.628 175

TRABZON'UN YÖRESEL YEMEKLERİ

Samsun Batum arasında yer alan bölge mutfağının ayırıcı temel besinleri karalahana, mısır ve hamsi ve çay olup bu üçlünün çorbasından ekmeğine dek sayısız kombinasyonu bulunmaktadır. Bölgeye özgü yemeklerden en karakteristik olanları şunlardır: