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Trabzon nerede, hangi bölgede? Trabzon'un ilçeleri nelerdir? İşte Trabzon'un meşhur yemekleri

Karadenizin en büyük şehri olan Trabzon, Türkiye'nin gözde illeri arasında yer alıyor. Kuymak, Hamsi gibi yemekleri ile ünlü Trabzon mutlaka görülmesi gereken bir doğaya sahip. İşte Trabzon hakkında merak edilenler...

Trabzon nerede, hangi bölgede? Trabzon'un ilçeleri nelerdir? İşte Trabzon'un meşhur yemekleri

TRABZON NEREDE, HANGİ BÖLGEDE?

Trabzon, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirmi yedinci şehridir. TÜİK verilerine göre ise Trabzon’un 2020 nüfusu 811.901 oldu. Erkeklerin nüfusu 402 Bin 224, kadınların nüfusu ise 409 Bin 677 oldu. Karadeniz Bölgesi'nin Doğu Karadeniz Bölümü'nde yer alan ilin Karadeniz'e kıyısı bulunur. Karadeniz sahili ile Doğu Karadeniz Dağları arasında yer almakta olup yüz ölçümü açısından az bir alan kaplar. Batısında Giresun'a bağlı Eynesil ilçesi, güneyinde Gümüşhane'ye bağlı Torul ilçesi ve Bayburt, doğusunda da Rize'ye bağlı İkizdere ve Kalkandere ilçeleri bulunur.

7 Eylül 2010 tarih ve 27695 sayılı resmi gazetede yayımlanan karar ile birlikte 7 belde ve 29 köy tüzel kişilikleri kaldırılarak belediye sınırlarına dahil edilmiştir. Bu son düzenleme ile birlikte belediye nüfusu 402.166'ya çıkmıştır.

Trabzon, günümüzde Karadeniz Bölgesi'nin Samsun'dan sonra ikinci büyük kentidir. Trabzon, 12 Kasım 2012 tarihinde kabul edilen büyükşehir yasa tasarısı ile büyükşehir belediyesi olmuş ve merkez ilçe kaldırılarak Ortahisar ilçesi kurulmuştur.

TRABZON'UN KAÇ İLÇESİ VARDIR?

İlçeNüfus 2019Nüfus 2020FarkN.Artışı %Mah.Say.Alanı km2Yoğunluk
Akçaabat125.848127.3311.4831,1873375340
Araklı48.66048.734740,1550464105
Arsin32.06331.525-538-1,6836157201
Beşikdüzü23.32823.7133851,653484282
Çarşıbaşı15.56215.586240,152366236
Çaykara14.37913.890-489-3,403257424
Dernekpazarı3.9863.948-38-0,95148944
Düzköy13.90913.815-94-0,6822125111
Hayrat8.4907.883-607-7,153424432
Köprübaşı4.8514.652-199-4,101018925
Maçka25.36324.893-470-1,856692527
Of43.08243.7546721,5668258170
Ortahisar328.457330.3731.9160,58852351.406
Şalpazarı11.01510.846-169-1,533716665
Sürmene26.82426.391-433-1,6130161164
Tonya14.11613.914-202-1,432217679
Vakfıkebir27.52527.332-193-0,7046141194
Yomra41.51643.3211.8054,3525200217
Trabzon808.974811.9012.9270,367074.628175

TRABZON'UN YÖRESEL YEMEKLERİ

Samsun Batum arasında yer alan bölge mutfağının ayırıcı temel besinleri karalahana, mısır ve hamsi ve çay olup bu üçlünün çorbasından ekmeğine dek sayısız kombinasyonu bulunmaktadır. Bölgeye özgü yemeklerden en karakteristik olanları şunlardır:

  • Mısır unundan: Kuymak (Rize'de muhlama, Vakfıkebir, Beşikdüzü ve Şalpazarında yağlaş),haçapur, hamsili ekmek, lamesli ekmek
  • Karalahanadan: Çorba, sarma
  • Tatlı olarak: Kabak tatlısı, Laz böreği, Yufka tatlısı, Akçaabat fındıklı baklavası, Hamsiköy sütlacı
  • Hamsiden: Buğulama, hoholli hamsi, hamsili ekmek, hamsi kuşu, kaygana
  • Fasulyeden (lobya): Turşu kavurma
  • Mısırdan: Korkot (mısır çorbası)
  • Ekmek olarak: Vakfıkebir taş fırın ekmeği, Mısır ekmeği, Peynirli ekmek, Sürmene ketesi
  • Börek olarak: Trabzon usulü su böreği, Pazılı burma börek

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