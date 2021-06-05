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Trabzonspor, 4 oyuncusuna gelecek tekliflere açık

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Trabzonspor, gelecek oyuncular kadar gidecek oyuncular konusunda da titiz bir çalışma yürütüyor. Bordo-mavililer Uğurcan Çakır, Ekuban, Djaniny ve Nwakaeme’ye gelmesi muhtemel teklifleri değerlendirmeye alacak

Trabzonspor, 4 oyuncusuna gelecek tekliflere açık
İHA

Yeni sezon hazırlık kampı öncesi kadroya dahil edeceği futbolcuların transferlerini sonuçlandırmayı hedefleyen Trabzonspor, detaylı çalışma dönemi geçirirken, diğer taraftan ise Uğurcan Çakır, Djaniny, Ekuban ve Nwakameye gelecek olan teklifleri gündeminde tutuyor. Finansal Fair-Play kurallarının ihlal edilmemesi için satılacak olan oyunculardan elde edilecek gelirlerin büyük bir önem taşıdığı dönemde Karadeniz ekibi, 4 oyuncusuna gelen transfer teklifleri değerlendirecek. Bordo-mavili yönetim menajerler aracılığıyla yapılan teklifler yerine resmi teklifler üzerinden planlama oluşturacak.

Trabzonspor’da transferi en çok konuşulan isimlerin başında Uğurcan Çakır geliyor. Yurt dışı transferine kesin gözüyle bakılan başarılı file bekçisinin transferinin Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası resmiyet kazanması bekleniyor. Djaniny için Arap takımları nabız yoklarken, Ekuban'a talip olan İtalya takımları ise bordo-mavililerle pazarlıklarını sürdürüyor. Önümüzdeki yıl sözleşmesi sona erecek olan oyuncudan bordo-mavili kulüp, gelir elde etmeyi hedefliyor.

Trabzonspor, Ekuban gibi gelecek yıl mukavelesi bitecek Nwakaeme için de teklifleri değerlendirmeye alacak.

Bordo-mavililer, bu transfer döneminde söz konusu oyunculardan hedeflediği gelirleri elde etmesi halinde transferlerine onay verecek.

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