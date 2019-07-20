Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, "keşan" motifli yeni sezon formalarından 2011 adet dağıtacak

Zorluoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan "Trabzonsporumuz ile yan yana" başlığı altında yaptığı paylaşımda, "Keşan motiflerimiz formamıza bu kadar yakışmışken kampanyaya kayıtsız kalamam elbette. Alın terine ve emeğe olan inancımızla, futbolun sadece saha içinde oynanması dileğiyle 2011 tane forma bağışlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bordo-mavili futbolcu Abdülkadir Ömür'ün de yer aldığı kısa filmle tanıtımı yapılan geleneksel dokuma bezi "keşan" motiflerinin yer aldığı yeni sezon formaları TS Club ve online mağazalarda satışa sunuldu.