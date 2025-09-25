Trabzonspor'a Mustafa Eskihellaç'tan kötü haber!

Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta sonu oynanan Gaziantep FK karşılaşmasının son dakikalarında rakibinin darbesi sonucunda sağ alt baldırında kanama ve ödem oluşan Mustafa Eskihellaç’ın ağrılarının sürdüğü belirtildi.

Konuyla ilgili Kulüp Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynadığımız Gaziantep FK karşılaşmasının son dakikalarında rakibinin darbesi sonucunda sağ alt baldırında kanama ve ödem oluşan oyuncumuz Mustafa Eskihellaç’ın, yapılan fiziksel testler sırasında ağrısının devam etmesi nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Ayrıca futbolcumuzun bireysel çalışmalarına takımdan ayrı olarak devam etmesine karar verilmiştir" dedi.