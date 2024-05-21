Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda final kaybetmedi

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında 62. Ziraat Türkiye Kupası finali 23 Mayıs Perşembe günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. İki takım da kupayı müzesine getirmek için mücadele edecek. Siyah-beyazlıların 10, bordo-mavililerin ise 9 kez bu kupayı kazandı.

ATATÜRK OLİMPİYAT STADYUMU'NDA MAÇ KAYBETMEDİ

77 bin kapasite ile Türkiye'nin en büyük stadyumu konumunda olan Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda bordo-mavili takım, henüz final kaybetmedi. Trabzonspor, 2 Türkiye Kupası ve 3 Süper Kupayı bu stadyumda kaldırdı.

REKLAM

5 Mayıs 2010 tarihinde yine Türkiye Kupası finalinde Gençlerbirliği'ni 4-0, Süper Kupa'da 7 Ağustos 2010'da Bursaspor'u 3-0, 29 Temmuz 2020'de Alanyaspor'u kupa finalinde 2-0, 27 Ocak 2012'de tekrar Süper Kupa'da Başakşehir'i 2-1, 30 Temmuz 2022'de Süper Kupa'da Sivasspor'u 4-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, bu kupaları kazanmayı başardı.

TRABZONSPOR İLE BEŞİKTAŞ 5. KEZ

Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak olan Trabzonspor ile Beşiktaş, daha önce bu kupada 4 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakaların 2'sini bordo-mavililer, 2'sini de siyah-beyazlı takım kazandı. 1976-1977 ve 1983-1984'de Trabzonspor, 1974-1975 ile 1989-1990'da Beşiktaş kupayı müzesine getirdi.

Aynı zamanda Karadeniz ekibi ile İstanbul temsilcisi kupada 33 yıl sonra final oynayacaklar.