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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor Başkanı Doğan, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor Başkanı Doğan, Ramazan Bayramı mesajı yayımladı

        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 11:11 Güncelleme: 30.03.2025 - 11:11
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        Ertuğrul Doğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
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        Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Doğan, bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajında, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Bayramlar, takvimde yer alan özel günlerin ötesinde, paylaşmanın, kardeşliğin ve sevginin en güzel şekilde hissedildiği, gönüllerimizin birbirine daha da yaklaştığı kıymetli zamanlardır." ifadesini kullandı.

        Trabzonspor'un sadece bir futbol kulübü olmadığını, kökleri geçmişe uzanan büyük bir çınar olduğunu aktaran Doğan, şunları kaydetti:

        "Bu büyük camianın her ferdi, bordo-mavi sevdanın izinde, iyi günde de kötü günde de bir arada durmanın, kenetlenmenin en güzel örneğini sergiliyor. Bizleri bir araya getiren, kimi zaman sevindiren, kimi zaman hüzünlendiren ama her daim yüreğimizde aynı tutkuyu taşıdığımız bu camianın parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum. Ramazan Bayramı'nın bizlere sunduğu manevi iklimi, sevgi ve hoşgörüyü bayram günleriyle de sınırlandırmadan hayatımızın her anına yansımasını temenni ediyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar geçirmenizi dileyerek, hepinize en içten selam ve sevgilerimi iletiyorum."

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