Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Şenol Güneş açıklaması

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Şenol Güneş ile İstanbul’da bir araya geldi.

Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da başkan Doğan, Şenol Güneş'le bir süre görüştü.

Görüşmenin ardından A Spor'a konuk olan Doğan, Trabzonspor'un yeni teknik direktör adaylarıyla görüştüğünü ifade ederek, "Şenol Güneş de Fatih Tekke de Hüseyin Çimşir de Trabzonspor için çok önemli." dedi.