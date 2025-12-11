Habertürk
        Trabzonspor-Beşiktaş maçının hakemi Ali Şansalan oldu!

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Haftanın en önemli karşılaşması olan Trabzonspor - Beşiktaş mücadelesinde Ali Şansalan düdük çalacak.

        Giriş: 11.12.2025 - 12:08 Güncelleme: 11.12.2025 - 14:25
        Dev maçın hakemi açıklandı!
        Trendyol Süper Lig’de 16. hafta heyecanı yarın, 13 Aralık Cumartesi, 14 Aralık Pazar ve 15 Aralık Pazartesi günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Söz konusu maçlarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden duyuruldu. Buna göre pazar günü Trabzonspor'un, Beşiktaş'ı konuk edeceği karşılaşmanın hakemi Ali Şansalan oldu.

        Süper Lig’de 16. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

        Yarın:

        20.00 Kasımpaşa - Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

        13 Aralık Cumartesi:

        14.30 Çaykur Rizespor - Eyüpspor: Yiğit Arslan

        17.00 Kayserispor - Corendon Alanyaspor: Erdem Mertoğlu

        20.00 Antalyaspor - Galatasaray: Ali Yılmaz

        14 Aralık Pazar:

        14.30 Gaziantep FK - Göztepe: Cihan Aydın

        17.00 Fatih Karagümrük - Kocaelispor: Çağdaş Altay

        20.00 Trabzonspor - Beşiktaş: Ali Şansalan

        20.00 Samsunspor - RAMS Başakşehir: Oğuzhan Aksu

        15 Aralık Pazartesi:

        20.00 Fenerbahçe - Konyaspor: Ozan Ergün

