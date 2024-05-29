Trabzonspor'da 3 ayrılık
Trabzonspor'da 5 oyuncunun sözleşmesi sona erdi. Nicolas Pepe, Filip Benkovic ve Mehmet Can Aydın takımdan ayrıldı. Berat Özdemir ve özellikle Paul Onuachu'nun takımdaki geleceği ise merak konusu
Trabzonspor'da sezonun bitmesiyle birlikte beklenen ayrılıklar da yaşanmaya başladı. Bordo mavililerde sözleşmesi sona eren Nicolas Pepe takımdan ayrıldı. Sezon başında 1 sezonluk kontrat yapılan Fildişi Sahili yıldız, Karadeniz ekibinde çıktığı 23 resmi maça 6 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Trabzonspor'da kira sözleşmeleri sona eren Mehmet Can Aydın ve Filip Benkovic de veda etti. Bordo mavililer, her iki oyuncunun da satın alma opsiyonlarını kullanmadı.
Büyük umutlarla transfer edilen iki oyuncu da özellikle son haftalarda kadroya girmekte zorlanmıştı. Mehmet Can 23 resmi maçta görev alırken Benkovic, 16 maçta 2 gol kaydetti.
Trabzonspor'da kira sözleşmeleri sona eren isimler arasında geleceği en çok merak edilen oyuncu Paul Onuachu.
Onuachu, sempatik tavırları, estetik hareket ve golleriyle büyük beğeni toplamayı başardı. Nijeryalı santrfor, Afrika kupası ve yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süre formasından uzak kalmasına rağmen 25 maçta görev yaptı. 17 kez filelerin havalandıran ve 4 gol pası veren Onuachu, Karadeniz ekibinin en etkileyici performanslarından birini sahaya yansıttı.
Trabzonspor, tecrübeli golcüyü takımda tutmak için Southampton'a satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yaptı. Southampton'ın ise Onuachu için 15 milyon avroluk bonservisli satışa sıcak baktığı bildiriliyor.
Onuachu gibi kira sözleşmesi biten oyunculardan Berat Özdemir de takımda tutulmak istenen isimler arasında yer alıyor.
Özellikle gelecek sezon yabancı sayısının düşecek olması nedeniyle kaliteli yerli oyuncu sayısını artırmak isteyen Trabzonspor, Berat için uygun şartlar oluşması halinde girişimde bulunacak.
Berat'ın bonservisinin bulunduğu El İttifak kulübüyle yürütülen süreç Karadeniz ekibinin istediği gibi ilerlemezse Okay Yokuşlu, Can Bozdoğan gibi diğer yerli seçenekler de değerlendirmeye alınacak.