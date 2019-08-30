Trabzonspor'da Abdülkadir sakatlandı!

Trabzonspor'un AEK ile oynadığı Avrupa Ligi play-off rövanş maçında Abdülkadir Ömür şoku yaşandı. İlk yarının sonlarına doğru sakatlanan yıldız futbolcu, oyuna devam edemezken yerini 44. dakikada Yusuf Sarı'ya bıraktı. Sağ dizinden sakatlanan genç oyuncuyla ilgili teknik direktör Ünal Karaman, "Abdülkadir'in yarın yapılacak kontrolden sonra durumunu söyleyebiliriz. Şu an söyleyebileceğimiz bir şey yok." dedi.
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