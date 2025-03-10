Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona eriyor!
Trabzonspor'da Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevi sona eriyor. Tecrübeli çalıştırıcı saat 16:00'daki idmanda takımın başında olmayacak.
Giriş: 10.03.2025 - 14:43 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:01
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.
Mağlubiyetin ardından Trabzonspor yönetimi bugün teknik direktör Şenol Güneş'le görüşme gerçekleştirdi. 5. kez Trabzonspor'un başına geçen Şenol Güneş'in yapılan toplantı sonrası takımdan ayrılması bekleniyor.
Şenol Güneş, saat 16.00'da yapılacak antrenmanda takımın başında sahada olmayacak.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ