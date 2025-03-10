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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona eriyor! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona eriyor!

        Trabzonspor'da Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevi sona eriyor. Tecrübeli çalıştırıcı saat 16:00'daki idmanda takımın başında olmayacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.03.2025 - 14:43 Güncelleme: 10.03.2025 - 15:01
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        Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona eriyor!
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup oldu.

        Mağlubiyetin ardından Trabzonspor yönetimi bugün teknik direktör Şenol Güneş'le görüşme gerçekleştirdi. 5. kez Trabzonspor'un başına geçen Şenol Güneş'in yapılan toplantı sonrası takımdan ayrılması bekleniyor.

        Şenol Güneş, saat 16.00'da yapılacak antrenmanda takımın başında sahada olmayacak.

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