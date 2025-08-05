Trabzonspor'dan Andre Almeida hamlesi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, orta saha bölgesi için Valencia'nın yıldız ismi Andre Almeida'yı gündemine aldı.
Süper Lig'de yeni sezona sayılı günler kala transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, flaş bir ismi gündemine aldı.
Orta sahasını güçlendirmek isteyen bordo-mavililer, teknik direktör Fatih Tekke'nin listesindeki Andre Almeida için girişimlere başladı.
TRT Spor'un haberine göre; bordo-mavili yönetim, Valencia'da forma giyen Portekizli futbolcuyu ikna etmek için temaslarını sıklaştırdı.
25 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon LaLiga’da 34 maçta forma giyerken, 4 asist yaptı.
Karadeniz ekibi, defansif orta saha olarak düşünülen Arthur Melo konusunda ise somut bir ilerleme sağlayamadı.
Oyuncunun yüksek maliyeti nedeniyle beklemeye geçen yönetim, Benjamin Bouchouari'yi yeniden gündemine aldı.