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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Trabzonspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına Slavko Vincic isteği! - Trabzonspor Haberleri

        Trabzonspor'dan Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarına Slavko Vincic isteği!

        Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları maçları Slavko Vincic'in yönetmesini talep etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 22:48 Güncelleme: 24.02.2025 - 22:48
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        Trabzonspor'dan Slavko Vincic isteği!
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        Trabzonspor; Fenerbahçe ve Galatasaray ile oynayacakları maçları Slavko Vincic'in yönetmesini talep etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada;

        "Adalet İçin Eşitlik İstiyoruz! Futbolun adaletini korumak, rekabetin eşit ve adil şartlarda sürdürülmesini sağlamak, sporun ruhuna uygun bir şekilde sahada emeğin karşılığının verilmesini temin etmek, tüm paydaşların ortak sorumluluğudur.

        Bu doğrultuda, kritik karşılaşmalarda maçın sonucuna doğrudan etki edebilecek hataların önüne geçmek adına, deplasmanda oynayacağımız Fenerbahçe ve evimizde oynayacağımız Galatasaray maçlarında; tecrübeli ve en önemlisi hakkaniyetli bir yönetim sergileyeceğine inandığımız Slavko Vincic'in görev almasını talep ediyoruz.

        Türkiye Futbol Federasyonu'nu, futbolun adil yönetilmesi adına gerekli adımları atmaya ve bu kritik mücadelelerin, sporun ruhuna uygun bir şekilde yönetilmesini sağlamak için sorumluluk almaya davet ediyoruz.

        Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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