Trabzonspor'dan Gazze'ye destek!

Trabzonspor taraftarları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılara tepki gösterdi ve Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

Bordo-mavili taraftarlar, kale arkasına "Gazze’de hayat var, vicdanlarda sızı" ve “Sumudumuz Gazze’ye” yazılı pankartlar astı. Trabzonsporlu futbolcular da sahaya "All Eyes Sumud Flotilla (Tüm Gözler Sumud Filosu'nda) " yazılı pankart ile sahaya çıktı.