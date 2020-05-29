Balıkesirspor'danBalıkesirspor'dan Rahmi Anıl Başaran ile resmi sözleşme imzalayan Trabzonspor, bir transfer daha gerçekleştirdi. Bordo-Mavililer, Balıkesir ekibinden AlyAly MalleMalle ile de anlaşma sağladı. BalıkesirsporBalıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı, "AlyAly Malle'ninMalle'nin transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık" diye konuştu.

Dağlı, "AlyAly Malle'ninMalle'nin 2 hafta önce Udinese’denUdinese’den sözleşme opsiyonunu kullandık ardından transferi konusunda Trabzonspor'la prensip anlaşmasına vardık. Gelecek hafta transfer resmiyet kazanacak. Kulübümüz Malle’ninMalle’nin bir sonraki satışından pay alacak" ifadelerini kullandı.

22 yaşındaki Malili oyuncu BalıkesirsporBalıkesirspor formasıyla 21 maçta dört gol atıp üç de asist yaptı.