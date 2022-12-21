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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta?

Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 Dünya Kupası heyecanı final maçıyla sona erdi. Lige verilen 40 günlük aranın sona ermesinin ardından, ligde heyecan 15. hafta maçları kaldığı yerden devam edecek. 15.hafta dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor kendi evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşmayı televizyondan izleyecek olan futbolseverler Trabzonspor Fenerbahçe maçının tarihini ve saatini gündemine aldı. İşte Halil Umut Meler'in yöneteceği zorlu mücadele öncesinde iki takımda öne çıkan ayrıntılar...

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  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Fenerbahçe hangi kanalda?

    Süper Lig'de heyecan 15. hafta maçları ile başlıyor. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için nefesler tutulurken, karşılaşmanın tarihi ve saati TFF tarafından açıklandı. Peki, "Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Fenerbahçe hangi kanalda?" İşte detaylar...
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Fenerbahçe hangi kanalda?

    TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Trabzonspor Fenerbahçe maçı 24 Aralık 2022 Cumartesi günü 19.00'da başlayacak. 

    TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI HAKEMİ KİM OLDU?

    Trabzonspor - Fenerbahçe maçı hakemi Halil Umut Meler oldu.
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Fenerbahçe hangi kanalda?

    TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

    Trabzonspor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'de naklen yayınlanacak.

    Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda Fenerbahçe'yi konuk edecek.

     
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Fenerbahçe hangi kanalda?

    TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

    Trabzonspor - Fenerbahçe maçının bilet fiyatları şu şekilde:

     
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Fenerbahçe hangi kanalda?

    Kategori: VIP Platin: 1900 TL

    1. Kategori: VIP Gold: 1600 TL

    2. Kategori: VIP Silver: 1300 TL

    3. Kategori: Batı: 600 TL

    4. Kategori: Doğu: 400 TL

     
  • Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Fenerbahçe hangi kanalda?

    6 ve 7. Kategoride ’Yavru Fırtına, Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası’ tribünlerinde yer alan koltukların tamamının kombine olarak satılması nedeniyle bilet satışı gerçekleştirilmeyecek. Maça gelemeyecek kombine sahibi taraftarların biletini tek maçlık kulübe devir etmesi halinde; 6. Kategori: Yavru Fırtına 350 TL, 7. Kategori: Güney Kale Arkası ve Kuzey Kale Arkası 300 TL fiyatları üzerinden ayrıca satışa sunulacak.

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