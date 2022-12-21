Süper Lig'de heyecan 15. hafta maçları ile başlıyor. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı için nefesler tutulurken, karşılaşmanın tarihi ve saati TFF tarafından açıklandı. Peki, "Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Fenerbahçe hangi kanalda?" İşte detaylar...