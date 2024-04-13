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        Trabzonspor istikrarı yakalayamadı

        Trendyol Süper Lig'de bu sezon inişli çıkışlı bir grafik ortaya koyan Trabzonspor, son 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.04.2024 - 13:06 Güncelleme: 13.04.2024 - 13:06
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        Trabzonspor istikrarı yakalayamadı
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor evinde Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu. Oyun ve skor istikrarını yakalayamayan bordo-mavililer, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde de aradığı istikrarı bulamadı. Şampiyonluk sezonu sonrası sportif başarı arayan Karadeniz ekibi, bu sezon lig üçüncülüğü ve Ziraat Türkiye Kupası'na ulaşmayı hedefliyor.

        SON 8 SEZONUN EN ÇOK MAĞLUBİYETİ

        Trabzonspor, bu sezon inişli çıkışlı bir performans ortaya koyarak istikrardan uzak bir görüntü sergiledi. Bordo-mavililer, ligde oynadığı 32 maçta 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. 54 gole karşılık, kalesinde 42 golü gördü ve 52 puan topladı. Karadeniz ekibi, 32. hafta itibarıyla son 8 sezonun en çok mağlubiyetini aldı.

        Söz konusu müsabakaların 16'sını evinde oynayan Trabzonspor, 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak evinde 28 puan topladı. Bordo-mavililer deplasmanda da 16 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 24 puan aldı.

        Bu sezon istediği saha sonuçlarını almakta zorlanan Trabzonspor, son 5 haftada ise 3 mağlubiyet ve 2 galibiyet elde ederek bir 'Var'mış, bir 'Yok 'muş görüntüsü verdi.

        AVCI'NIN ORTALAMASI DÜŞTÜ

        Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın ikinci kez göreve geldiği dönemde bugüne kadar 24 maç oynadı. Geride kalan müsabakalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Deneyimli teknik direktör, 1.64 puan ortalaması yakalayarak bordo-mavili takımdaki ortalaması en düşük dönemini yaşadı.

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