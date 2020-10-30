Trabzonspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında karşı karşıya geliyor.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA

SAAT: 20.00

HAKEM: Tugay Kaan Numanoğlu

STAT: Medical Park

YAYIN: beIN SPORTS 1

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serkan, Edgar le, Hugo, Marlon, Kamil Ahmet, Baker, Flavio, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Afobe

KASIMPAŞA: Ramazan, Hadergjonaj, Tarkan, Sadiku, Haddadi, Tirpan, Hajradinovic, Aytaç, Yusuf, Varga, Hodzic

Süper Lig'de Trabzonspor ile Kasımpaşa, Trabzon'da yapacakları müsabakayla 23. kez karşı karşıya geliyor.

İki takım arasında ligde oynanan 22 maçın 10'unu Trabzonspor kazandı. Kasımpaşa rakibini 5 kez mağlup ederken, taraflar 7 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 2007-2008 sezonunda başlayan rekabette rakip fileleri 40 kez havalandırırken, Kasımpaşa 28 golle karşılık verdi.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, sahasında oynadığı karşılaşmalarda rakibine bariz üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, kendi evinde 11 maçın 7'sini kazandı. 2 karşılaşma konuk takımın galibiyetiyle sona ererken taraflar 2 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda rakibini 7-0 mağlup ederek, iki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti aldı.

Trabzonspor, geçen sezon da sahasında rakibini 6-0 gibi farklı sonuçla mağlup etmişti.