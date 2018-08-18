Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Genel Koordinatör Özkan Sümer istifa etmişti. Sümer'in istifasının kabul edilmesinin ardından Bordo-mavililer'in resmi sitesinden konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzün içinde bulunduğu şartlar Sayın Özkan Sümer'in arzu ettiği şekilde çalışmasına ne yazık ki imkan vermemiştir. Bu doğrultuda; her zaman ve her koşulda Trabzonspor'un yanında olan Sayın Özkan Sümer ile yollarımız ayrılmıştır.

Bu vesileyle; kısa süre de olsa çalışma imkanı bulduğumuz, her zaman bilgi ve birikiminden yararlandığımız, bundan sonra da yararlanmayı arzu ettiğimiz Trabzonspor'un önemli değerlerinden biri olan Sayın Özkan Sümer'e teşekkür ediyor, kendisine sevgilerimizi sunuyoruz."



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