Trabzonspor taraftarından tarihi rekor!
UEFA Gençlik Ligi çeyrek finalinde Trabzonspor ile Inter arasında oynanan maçı tribünden 40 bin 368 kişiyle taraftar rekoru kırıldı.
Giriş: 01.04.2025 - 19:27 Güncelleme: 01.04.2025 - 19:29
UEFA Gençlik Ligi çeyrek final müsabakasında Trabzonspor ile İtalyan ekibi Inter arasında oynanan maçta bordo-mavili taraftarlar rekor kırdı.
Müsabakayı 40 bin 368 taraftarın izlediği açıklandı. Bu rakamla, 32 bin 510 taraftarın yer aldığı Krasnodar-Real Madrid maçındaki rekor geride bırakıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ